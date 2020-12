Il Juniper Partner Advantage versione 2021 prevede nuovi riconoscimenti mirati alla crescita del business generato dai partner

Juniper Networks annuncia il nuovo programma globale Juniper Partner Advantage (JPA) che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2021.

Il Il Juniper Partner Advantage versione 2021 prevede nuovi riconoscimenti mirati alla crescita del business generato dai partner introduce nuove opportunità per i partner che potranno cogliere le possibilità di business ispirate alla strategia AI-Driven Enterprise dell’azienda. Recentemente, Juniper Networks è stata nominata Leader del Magic Quadrant di Gartner 2020 per le infrastrutture LAN wireless e cablate, ottenendo la prima posizione per quanto riguarda la capacità di esecuzione. Tutto ciò aiuterà i partner ad avere una maggiore presenza sul mercato.

Juniper: chi investe di più, guadagna di più

Con il nuovo programma, Juniper offrirà consistenti riconoscimenti ai partner che investiranno maggiormente, senza dimenticare i significativi investimenti che l’azienda sta facendo nel Juniper Partner Program e Virtual Sales.

Le vendite generate dai partner, identificate tramite le “deal registration”, sono cresciute del 65% anno su anno, pertanto Juniper ha deciso di intensificare gli investimenti affinché il trend prosegua anche nel 2021.

Gli investimenti di Juniper saranno concentrati soprattutto sulle seguenti aree:

Maggiore profittabilità del business generato dai partner con più incentivi

Nuovi premi e incentivi

Maggiori investimenti per lo sviluppo del mercato e delle iniziative dedicate ai partner.

Ulteriori risorse sono destinate a semplificare l’esecuzione del business (grazie a strumenti che offrono visibilità in tempo reale su tutte le attività dei partner con Juniper), incrementare le funzioni di marketing digitale e implementare un nuovo Partner Support Service Program automatizzato. Il programma JPA 2021 coniuga inoltre il Mist Partner Program con il JPA in un’unica struttura e governance.

Infine, i nuovi programmi Partner Plus accorderanno diritti esclusivi, accesso a programmi per la formazione del personale e nuovi incentivi finanziari, senza dimenticare l’Enterprise+ Partner Program sviluppato per accelerare e premiare le vendite al mondo Enterprise, oltre a diversi programmi e incentivi mirati alla crescita delle vendite di soluzioni AI generate dai partner.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Gordon Mackintosh, Vice President Global Channel & Virtual Sales di Juniper: «Juniper è pronta a compiere un investimento importante nel suo Partner Program, con nuove opportunità di sviluppo e di crescita finanziaria per i partner Juniper. Siamo orgogliosi del modello di allineamento delle vendite della nostra organizzazione di canale che è la chiave del successo della nostra strategia di coinvolgimento dei partner».