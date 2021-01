Kyocera Document Solutions lancia nuovi sistemi multifunzione A3 a colori: TASKalfa 2554ci e TASKalfa 3554ci

Kyocera Document Solutions, azienda attiva nel campo delle soluzioni documentali, presenta due nuovi sistemi multifunzione A3 a colori: TASKalfa 2554ci e TASKalfa 3554ci. Una risposta concreta alle sfide e alle necessità senza precedenti che le aziende di tutti i settori stanno affrontando durante questo periodo difficile che richiede grandi trasformazioni per la continuità di business.

L’anno appena trascorso ha visto l’accelerazione della digitalizzazione e dell’adozione di posti di lavoro remoto o ibrido, nonché la rapida evoluzione e trasformazione delle esigenze degli utenti finali.

La nuova gamma di sistemi Kyocera, dotata della tecnologia più recente di Intelligenza Artificiale, mira a trasformare gli ambienti di lavoro, fornendo una soluzione che aumenterà la produttività aiutando le aziende a lavorare in modo più intelligente per produrre risultati di qualità superiore in tempi ridotti.

“I nuovi dispositivi dimostrano ancora una volta l’impegno Kyocera per l’innovazione incentrata sul cliente. In questo periodo di incertezza le esigenze dei nostri clienti continuano a variare e noi siamo al loro fianco fornendo la soluzione rispondente alle loro esigenze”, ha affermato Sylvester de Koning, Product Marketing Expert di Kyocera Document Solutions Europe.

“Con maggiori velocità di stampa e scansione, funzionalità di sicurezza leader di settore e adozione di funzioni basate su Intelligenza Artificiale, siamo estremamente fiduciosi che questi nuovi sistemi TASKalfa aiuteranno i nostri clienti a lavorare in modo più efficiente, fornendo loro gli strumenti per creare nuovo valore per il business.”

TASKalfa 2554ci e TASKalfa 3554ci – con velocità di output rispettivamente di 25 ppm e 35 ppm, velocità di scansione fino a 200 ipm e capacità di input fino a 320 pagine – offrono una qualità e risparmio oltre a lunghi cicli di lavoro. La loro affidabilità, versatilità e modularità garantiscono il ritorno sull’investimento effettuato e la rispondenza applicativa nel tempo.

Il lavoro ibrido ha esposto i posti di lavoro a nuovi rischi per la sicurezza, che hanno reso la tecnologia cruciale per proteggere i dati. A tal fine, i nuovi dispositivi TASKalfa adottano accorgimenti e tool di sicurezza avanzati, abilitando solo gli accessi di utenti autorizzati, tracciando l’operatività utente sul multifunzione e proteggendo i dati confidenziali attraverso la crittografia e la sovrascrittura dei dati.

L’operatività utente è resa ancor più semplice grazie alla presenza di un’interfaccia grafica immediata e intuitiva; la gestione da remoto del sistema permette l’intervento tempestivo del System Administrator per risolvere eventuali criticità e/o inattività.

Dotati della più recente tecnologia di Intelligenza Artificiale, i sistemi consentono agli utenti di evidenziare o sovrascrivere le parti scritte a mano di un documento senza modificare il formato o l’immagine durante la scansione. Inoltre, l’innovativa funzione Super Resolution basata su IA consente di migliorare visibilmente la bassa qualità di risoluzione di immagini e loghi.

Grazie alla modularità di configurazione e alla possibilità di implementazione di soluzioni software, App e servizi in cloud, questi dispositivi sono progettati per crescere insieme alle aziende.

Gli aggiornamenti costanti da installare direttamente sul multifunzione abilitano funzionalità nuove per mantenere innovative le performance di sistema.