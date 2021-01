Con Smart Information Manager KYOCERA ottimizza la gestione dei documenti e l’automazione dei flussi di lavoro

KYOCERA Smart Information Manager è un sistema web-based di gestione delle informazioni per documenti digitali e flussi di lavoro strutturati lanciato da Kyocera Document Solutions, azienda attiva nel campo delle soluzioni documentali.

Questa nuova soluzione si rivolge alle aziende che desiderano affrontare la dematerializzazione di documenti per rendere più efficienti i flussi di lavoro e l’operatività quotidiana, ottimizzando la gestione delle informazioni presenti nei documenti.

Con KYOCERA Smart Information Manager documenti cartacei, contenuti elettronici, immagini e file vengono acquisiti, elaborati, indicizzati e resi più facili da trovare, offrendo così la soluzione perfetta per le piccole e medie imprese che intendono aumentare la produttività e il proprio livello di efficienza.

In linea con l’obiettivo dell’azienda di diversificare l’offerta delle soluzioni per soddisfare le differenti esigenze dei clienti in continua evoluzione, Michael Powell, Software Product Manager di Kyocera Document Solutions Europe, ritiene che la nuova soluzione consolidi in modo significativo il portafoglio Kyocera, offrendo un modello di “go to market” completo e verticalizzato.

“Data la crescente domanda di soluzioni a supporto della Business Innovation e della trasformazione digitale, è proprio quest’ultima a rappresentare uno dei focus dei nostri prossimi anni, unitamente a sistemi smart per la gestione delle informazioni in piena sicurezza.”

“Per molte aziende i flussi di lavoro destrutturati e la ricerca manuale di documenti continuano a essere operazioni che richiedono risorse e tempo e sono soggette a errori umani. KYOCERA Smart Information Manager risolve questi problemi, accrescendo la produttività e l’efficienza degli utenti, aumentando al contempo il livello di sicurezza e competitività delle aziende.”

Il volume delle informazioni e dei documenti risulta essere in aumento e l’importanza della loro corretta gestione e sicurezza è fondamentale. KYOCERA Smart Information Manager affronta questa sfida, offrendo una soluzione digitale completa e robusta.

Il fondatore del gruppo Kyocera, Kazuo Inamori, da sempre sostiene che sia fondamentale cercare di semplificare le complessità. In un’era digitale dove i dati e le informazioni proliferano e le aziende sono sempre più “data driven”, la necessità di disporre di soluzioni software facili da utilizzare e mantenere, che facilitino l’automazione e migliorino la sicurezza non è mai stata così grande.

Questa nuova soluzione mette la conoscenza al centro, avvalorando l’impegno Kyocera per un ambiente di lavoro più efficiente, sicuro e competitivo.