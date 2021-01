Un innovativo monitor Philips 4K UHD è pronto per stupire con i suoi colori e la velocità di trasferimento dei dati

Il nuovo monitor Philips 288E2UAE (28″/71,1 cm), con i suoi 1,07 miliardi di colori, trasferimento dati USB 3.2 SuperSpeed e il design sottile e accattivante, è progettato per i consumatori che cercano eleganza e prestazioni di livello professionale per l’intrattenimento e il lavoro. Questo nuovo monitor Philips è la soluzione ideale per una varietà di contesti e postazioni diverse, grazie a una serie di funzionalità – solitamente associate a un ambito aziendale – che ora si prestano ed elevare l’esperienza domestica.

Vita a colori

Quando si tratta di alta risoluzione, dettagli e immagini, nessun compromesso è accettabile. Gli utenti si aspettano la migliore esperienza da ogni display che utilizzano – che si tratti di uno smartphone o di una TV – e soprattutto quando questo assume una importanza rilevante nelle attività quotidiana, come il display di un PC davanti al quale si trascorre molto tempo. Il nuovo monitor Philips 288E2UAE offre immagini con risoluzione UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160), tecnologia UltraWide e 1,07 miliardi di colori. Ogni colore prende vita e ogni dettaglio viene migliorato, rendendo le immagini, i video e i fogli di calcolo precisi. Il nuovo monitor da 28 pollici presenta anche la tecnologia IPS LED Wide View e SmartContrast per dettagli ricchi e neri precisi, offrendo la gratificante esperienza visiva che gli utenti si aspettano da un monitor Philips. E quando le attività sono complesse e multiple, gli utenti possono fare affidamento sulla tecnologia MultiView per connettere contemporaneamente due dispositivi, ad esempio un PC e un notebook.

Veloce e facile

Per il lavoro, l’intrattenimento e ogni altra attività, gli utenti desiderano velocità e facilità d’uso. Il nuovo monitor Philips è dotato di USB 3.2 SuperSpeed, che offre un upstream USB e quattro downstream, in modo che gli utenti possano collegare la tastiera e il mouse al monitor e utilizzarli per controllarlo. Una porta USB inoltre supporta la ricarica rapida e soddisfa lo standard di ricarica della batteria USB-IF (BC1.2), consentendo agli utenti di caricare i propri smartphone compatibili. Non bastasse, offre anche connettività HDMI e DisplayPort. Tutte le porte si trovano su una sola linea orizzontale sul retro del monitor e il sistema di gestione dei cavi aiuta a mantenere uno spazio di lavoro ordinato. Il tasto EasySelect, un joystick che consente un rapido accesso al menu del monitor, rende l’esperienza ancora più semplice. Ogni dettaglio ha lo scopo di mantenere pulita la cornice anteriore e favorire l’ordine della propria postazione di lavoro.

Design e comfort

I monitor Philips sono noti per il loro design elegante e il comfort assoluto, e il Philips 288E2UAE mantiene le promesse. La cornice ultrasottile, il design slanciato e il supporto elegante lo rendono la scelta ideale anche in fatto di arredamento, assicurando al contempo una migliore area di visualizzazione. Il supporto regolabile può essere inclinato (-5/20 gradi) e posizionato all’altezza ottimale grazie alla sua funzione di regolazione dell’altezza (di 100 mm). Piacevole per gli occhi, il monitor Philips 288E2UAE è dotato di uno schermo antiriflesso, modalità EasyRead per un’esperienza di lettura simile alla carta, tecnologia Flicker-free e modalità LowBlue per una visione più confortevole.

Inoltre, questo monitor Philips si distingue anche per le sue caratteristiche di sostenibilità. Conforme agli standard RoHS, è certificato EnergyStar 8.0 e TCO, è privo di piombo e mercurio e utilizza imballaggi riciclabili al 100%.