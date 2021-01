Sharp lancia nuovi modelli di stampante ad alta prestazione da scrivania

Nell’era del lavoro agile la stampante si adegua alle nuove dinamiche lavorative imposte dalla pandemia e diventa “smart”: le nuove stampanti sono Compatte, versatili e maneggevoli, veloci e in grado di garantire le stesse funzionalità di stampanti più grandi e ingombranti ma con dimensioni “da scrivania”.

Sono quattro le nuove MFP e stampanti monocromatiche ad alta velocità che, da oggi, vanno a integrare la gamma A4 di Sharp. Dal design compatto, adatto a diverse opzioni di installazione sia a casa che in ufficio, le nuove MX-B467P / MX-B467F e MX-B427PW / MX-B427W offrono alte prestazioni con una elevata velocità di stampa e le migliori implementazioni di sicurezza e connettività wireless.

I nuovi modelli sono caratterizzati da una configurazione modulare che consente di posizionare la macchina sia sul pavimento che sulla scrivania, contribuendo così ad evitare momenti di assembramento.

Presentano inoltre le caratteristiche di sicurezza multilivello proprie di Sharp per conservare i documenti al sicuro, sia nel dispositivo stesso che nella rete locale.

Le nuove MFP offrono una velocità di stampa da 40 ppm fino a 44 ppm e capacità massima di 2000 fogli, che può essere alimentata da vassoi separati o da un alimentatore multiuso. Gli utenti possono così scegliere tra diversi tipi di carta, a seconda del tipo di stampa richiesto, inclusi cartoncini, buste, fogli A6 e supporti fino a 217 gsm.

Il modello MX-B467F ad alte prestazioni offre le stesse funzionalità comuni a tutta la gamma MFP Sharp e un’interfaccia utente accessibile tramite lo schermo touchscreen LCD, per garantire un flusso di lavoro costante. Il dispositivo include anche funzioni tipicamente associate a dispositivi A4 più grandi, come Office Direct Print, la funzionalità OCR e la connettività cloud per semplificare la digitalizzazione, l’archiviazione e la condivisione delle informazioni.

Per facilitare il lavoro agile e migliorare l’efficienza, tutti i modelli sono dotati di connettività wireless, consentendo un facile accesso da tutti i dispositivi mobili. Il supporto AirPrint garantisce la stampa dei documenti direttamente da un dispositivo mobile connesso alla stessa rete.

“Le aziende hanno bisogno di soluzioni che rispondano alle esigenze del nuovo ambiente di lavoro – dichiara Carlo Alberto Tenchini, Direttore marketing e comunicazione di Sharp Italia -. I nostri nuovi dispositivi offrono le stesse potenti prestazioni e funzionalità dei nostri modelli dalle dimensioni più grandi, ma grazie al design compatto possono essere installati ovunque, a casa e in ufficio, adattandosi alle nuove esigenze del lavoro agile”.