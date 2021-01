Il mondo dei casinò è in costante evoluzione e a volte può sembrare difficile orientarsi nella scelta delle migliori piattaforme su cui giocare!

Oltre all’affidabilità e ai giochi a disposizione uno dei fattori che possono aiutarti nella scelta sono i bonus di benvenuto iniziali. Se non sai che cosa sono i bonus di benvenuto, si tratta semplicemente di cifre che vengono messe a disposizione a chi si iscrive per la prima volta a una piattaforma o approccia un gioco, per incentivare sì, ma anche per darci modo di orientarci e imparare le regole senza troppe preoccupazioni. È bene verificare che la piattaforma scelta sia legale e censita dall’agenzia dogane e monopoli, qui trovi l’elenco costantemente aggiornato.

Ce ne sono di diverso tipo, molto spesso sono legati all’obbligo di deposito ma non è detto: per capire quali sono i migliori per te è necessario capire che tipo di giocatore sei e quanto sei pratico dell’ambiente. I bonus senza deposito sono tendenzialmente legati a dei requisiti di puntata senza i quali ti sarà molto difficile convertire la somma in denaro reale! Fondamentale poi leggere tutte le istruzioni, che rendono chiaro quando e come potrai incassarli e quali sono le condizioni per sfruttare al meglio questo gruzzolo iniziale per le tue puntate.

Per aiutarti abbiamo creato una guida ai migliori welcome bonus del mese!

Lottomatica

Se sei un appassionato di casinò tout court ti consigliamo il Bonus Benvenuto Casinò, che ti regala immediatamente 20 € subito 20€ di Bonus Benvenuto Casinò e in più il 125% della prima ricarica fino a 1.000€.

Inoltre, dal 2 dicembre al 31 gennaio a tutti gli iscritti che avranno inviato e validato il proprio documento d’identità entro 7 giorni dalla registrazione, verranno assegnati, entro 3 giorni dalla data di validazione del documento:

5€ bonus casino

5€ freeticket

2€ bonus Lotterie

3€ bonus Bingo

Il bonus è spendibile sugli oltre 400 giochi tra slot machine, mini-games e giochi di Casinò Live della piattaforma

Importante ricordare inoltre che Lottomatica mette a disposizione dei suoi nuovi iscritti 15€ di Bonus senza deposito, non appena verrà verificato il tuo documento di identità!

Bwin

100% fino a 500€

Una formula semplice ma allettante è quella che sceglie Bwin, con il suo bonus casinò del 100% fino a 500 € sul primo deposito e un requisito di puntata di 3 volte l’importo bonus. Attenzione quindi all’importo delle giocate da fare per poter incassare, che dovrà essere di tre volte il deposito iniziale!

Infine, tra i bonus senza deposito ti segnaliamo Betfair, che oltre alla sezione scommesse mette a disposizione una vasta scelta di slot online: per i nuovi registrati viene messa a disposizione una cifra di 25€ immediati, che deve essere giocata un minimo di 20 volte per poter essere convertito in bonus reale. Inoltre, è possibile attivare un meccanismo di bonus progressivi fino a 1000€ totali!