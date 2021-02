Rosenberger OSI ha realizzato un’infrastruttura di cablaggio all’avanguardia nel nuovo edificio del data center di colocation di envia TEL

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), esperto in connettività in fibra, soluzioni di cablaggio e servizi di infrastruttura, ha concluso con successo un progetto di cablaggio presso envia TEL, il principale fornitore di servizi di telecomunicazioni regionali e operatore di rete per l’industria, per il commercio e per gli operatori nella Germania centrale. D’ora in avanti la tecnologia di cablaggio orientata al futuro di Rosenberger OSI garantirà un funzionamento continuo e regolare presso l’innovativo data center di Lipsia 2.

In qualità di gestore di una rete in fibra ottica ad alte prestazioni nella Germania centrale, envia TEL garantisce che l’economia regionale rimanga competitiva nell’era digitale; ad oggi l’azienda ha collegato alla propria rete circa 350 siti industriali e commerciali in Sassonia, Sassonia-Anhalt, Brandeburgo e Turingia.

Cablaggio strutturato con componenti standard

envia TEL aveva elaborato un concept per la nuova costruzione del data center di Lipsia 2 finalizzato a soddisfare tutti i requisiti per SK3 / VK3 della certificazione EN 50600. Il piano prevedeva l’implementazione di un cablaggio strutturato con componenti uniformi. Per costruire una struttura congruente, envia TEL ha deciso di utilizzare un solo fornitore per i componenti passivi. I criteri di selezione per i prodotti non erano solo qualità, flessibilità e sicurezza future, ma anche un interessante rapporto prezzo / prestazioni.

Dopo un processo di selezione Rosenberger OSI si è aggiudicata l’incarico per la realizzazione del progetto.

Implementazione della tecnologia Network Operation Center

Nella prima fase del progetto è stata impostata la struttura di base per la fase di costruzione 1.1. La pianificazione prevedeva l’uso di fibra ottica monomodale, multimodale e rame nelle due Meet Me Room. Ciò ha consentito l’implementazione della tecnologia Network Operation Center, necessaria per l’alimentazione di base del nuovo data center. Durante questa fase, il team di Rosenberger OSI ha realizzato anche i primi componenti per gli armadi standard dei clienti. Per collegare le Meet-Me room al permutatore di zona è stato utilizzato un trunk PreCONNECT STANDARD 36 canali con 72 fibre.

Utilizzo di quadri di distribuzione speciali

Una particolare sfida nella pianificazione e nella configurazione di un data center di colocation è il fatto che un provider non pianifica i rack passivi nelle aree del cliente stesso, come è comune nei data center aziendali. Vengono invece utilizzati i cosiddetti armadi di zona, che hanno però dimensioni speciali. Rosenberger OSI in questo ambiente ha utilizzato i suoi pannelli di distribuzione da 200 mm risolvendo facilmente il problema.

Concentrati su crescita ed espansione

Il nuovo data center di colocation di envia TEL è progettato per una crescita dinamica e prossimamente sarà ampliato. Il piano di espansione si basa sulle esigenze del cliente e avverrà in quattro fasi costruttive. Con un portafoglio di prodotti consolidato ora in uso nel nuovo sito, envia TEL può implementare nuovi progetti per i suoi clienti in modo più efficiente e rapido.