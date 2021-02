Grazie al rilascio di un nuovo firmware, i NAS ASUSTOR della serie Lockerstor, che comprende diversi modelli destinati a power user ed aziende, assicurano ora anche il pieno supporto ai volumi M.2, che possono essere montati come dei normali HDD, quindi, offrire ulteriore spazio di archiviazione per i file cui si desidera poter accedere alla massima velocità e per i giochi particolarmente pesanti che, tramite iSCSI, potranno essere installati direttamente sul NAS