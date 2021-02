ePMP Force 400 consente ai service provider e alle imprese di implementare rapidamente bridge wireless a velocità gigabit utilizzando uno spettro non licenziato

Cambium Networks, fornitore globale di soluzioni di rete wireless, ha annunciato il nuovo sistema punto-punto della serie ePMP Force 400 per la connettività fixed wireless a velocità gigabit nello spettro Sub 6 GHz. I service provider e le aziende possono così estendere rapidamente la connettività ed espandere la capacità senza sostenere i costi legati alla licenza, ad abbonamenti o all’interramento della fibra.

“L’ePMP Force 425 è uno straordinario aggiornamento rispetto alla generazione precedente ed la prima soluzione fixed wireless ottimizzata per l’802.11ax”, ha affermato Josh Luthman di Imagine Networks, WISP statunitense. “Ci assicura una fantastica efficienza spettrale, l’hardware non ha eguali e possiamo utilizzare il software ePMP con cui stiamo lavorando con successo da diversi anni. L’ePMP Force 425 offre inoltre numerose opportunità per sfruttare efficacemente lo spettro non licenziato inferiore a 6 GHz per numerose applicazioni punto-punto”.

Gli operatori di rete possono utilizzare questa nuova soluzione per ampliare la copertura con un backhaul economico per le aziende, estendere reti in fibra, offrire connettività Wi-Fi o gestire reti CCTV. Tutto questo grazie al design hardware flessibile di ePMP Force 400, al supporto al canale a 80 MHz e alla migliorata efficienza “over the air” che garantisce velocità fino a 1 Gbps.

ePMP Force 425 è ideale per i service provider che desiderano fornire servizi di accesso ad alta capacità a clienti residenziali e aziendali. E’ inoltre utilizzabile come backhaul a basso costo per MicroPoP e punti di accesso Wi-Fi outdoor che richiedono un’elevata capacità in un breve raggio d’azione. Con una porta SFP (Small Form-Factor Pluggable) integrata e un modulo opzionale Gigabit Passive Optical Networks (GPON) Optical Network Unit (ONU), ePMP Force 425 costituisce anche un’ottima estensione della fibra per raggiungere luoghi in cui la fibra stessa non può essere giustificata in termini di costi.

“Cambium Networks ascolta i service provider e i responsabili delle reti aziendali e stiamo lavorando con grande impegno per sviluppare soluzioni wireless gigabit realmente convenienti che offrano un basso TCO (Total Cost of Ownership)”, ha affermato Sakid Ahmed, direttore generale di ePMP e cnVision business per Cambium Networks. “La serie ePMP Force 400, che sfrutta la piattaforma tecnologica 802.11ax di Qualcomm Technologies, Inc., si basa sull’architettura fixed wireless ePMP, ampiamente collaudata sul campo, ed espande la capacità di banda del fixed wireless senza il sovraccarico economico dello spettro concesso in licenza.”

“Siamo lieti di lavorare a stretto contatto con un partner innovativo come Cambium Networks, poiché il fixed wireless sta consolidando il suo ruolo di potente opzione per l’accesso a Internet ad alta velocità”, ha affermato Ganesh Swaminathan, Senior Director, product management di Qualcomm Technologies. “Fornire le prestazioni elevate e le funzionalità dello standard 802.11ax attraverso la piattaforma Qualcomm Networking Pro 800 garantisce ai clienti esperienze di utilizzo ad alta capacità, stabili e alle elevate velocità necessarie per le esigenze odierne “.

ePMP Force 400 è un prodotto globale che supporta i canali di trasmissione specifici in base alle normative locali dei paesi. Il sistema include una porta SFP che semplifica l’estensione della rete in fibra. Con un innovativo accessorio opzionale per l’estensione del range, l’ePMP Force 425 può offrire un guadagno aggiuntivo di 6 dBi senza installare una parabola nuova. I nuovi apparati radio supportano il software di pianificazione LINKPlanner, il tool di modellazione della mappatura termica cnHeat e il sistema di gestione cnMaestro. Le radio sono classificate IP67 per ambienti esterni difficili.

L’ePMP Force 400 è disponibile in due varianti:

• Force 425 – dotato di un’antenna parabolica integrata da 25 dBi

• Force 400C – connettorizzato con due interfacce RF RP-SMA per antenne paraboliche a tromba