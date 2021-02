Il 2020, nonostante le gravi difficoltà operative dovute alla pandemia, ha visto la realizzazione di ben 1.063 progetti di connettività nell’ambito del programma WIFI4EU che utilizzano tecnologie Cambium Networks

WiFI4EU è l’importante programma pluriennale di sovvenzioni per fornire connettività Wi-Fi gratuita a comuni e associazioni di tutta Europa. Questi contributi coprono sino al 100% delle infrastrutture necessarie, con l’obiettivo di offrire ai cittadini connettività gratuita di alta qualità in edifici e aree pubbliche cittadine, come parchi, piazze, musei, biblioteche, centri sanitari, e così via. Le installazioni vengono finanziate tramite voucher forniti dalla Commissione Europea, e ciascun comune può ricevere ciascuno un buono di EUR 15.000, assegnato in base all’ordine di presentazione delle domande.

L’impegno di Cambium Networks su questo programma, al fianco dei comuni italiani e dei suoi partner, è stato intenso e costante sin dalla sua nascita.

Le caratteristiche e le funzionalità dei prodotti Cambium assicurano la necessaria rispondenza ai criteri tecnici fissati dal bando. L’offerta inoltre comprende anche la parte software, attraverso la piattaforma di gestione cnMaestro, che si è rivelato essere un ulteriore elemento vincente per molti progetti.

Il 2020 ha visto una importante accelerazione e i progetti realizzati hanno toccato quota 1.063, che si confronta con un totale a tutt’oggi di 1.578. Per quanto riguarda in particolare l’Italia, il totale dei progetto realizzati sinora ha toccato quota 253, di cui 143 nel corso del 2020.

“Siamo particolarmente orgogliosi dei risultati raggiunti dai nostri partner in tutta Europa – sottolinea Alessio Murroni, Vice President Sales per l’Europa di Cambium Networks –. La connettività pubblica è un fattore di grande peso nei processi di digitalizzazione e le tecnologie Cambium sono perfette per consentire alle pubbliche amministrazioni di sfruttare l’opportunità offerta dal programma WIFI4EU”.