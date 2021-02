Il premio è stato consegnato ieri pomeriggio a Renato Ricciardi, Direttore Engineering Security Systems di Sicuritalia, nel corso di una cerimonia svoltasi presso la sede di Axis di Milanofiori

Axis Communications ha premiato Sicuritalia come Best Partner in Italia nella categoria system integrator. Il premio è stato consegnato ieri pomeriggio a Renato Ricciardi, Direttore Engineering Security Systems di Sicuritalia, nel corso di una cerimonia svoltasi presso la sede di Axis di Milanofiori.

“Un riconoscimento alla lunga collaborazione che ha permesso ad entrambe le aziende di crescere”, sottolinea Andrea Monteleone, National Sales Manager per l’Italia di Axis Communications in occasione della consegna del premio. Sicuritalia è infatti diventato uno dei maggiori player italiani nell’ambito dell’integrazione di sistemi di sicurezza mentre Axis si è affermata come partner specialista delle tecnologie per la sicurezza.

Con una storia di oltre 60 anni, che ha le sue origini nell’Istituto Lariano di Vigilanza nato nel 1956, oggi il Gruppo Sicuritalia conta su oltre 650 milioni di ricavi, 15.000 dipendenti, oltre 100.000 clienti e 60 sedi in tutta Italia e in Svizzera. È ora leader del mercato italiano della Sicurezza, con un livello di responsabilità che spinge l’azienda a scegliere con meticolosa accuratezza i vendor che non sono solo produttori ma veri e propri partner, consulenti nella stesura del progetto in tutte le sue fasi anche quelle più delicate.

Nel corso degli anni Sicuritalia ha confermato la propria scelta di adottare le soluzioni Axis quale elemento chiave nell’ambito dei progetti e dei sistemi di sicurezza sviluppati, costruendo con il team dell’azienda tecnologica una collaborazione sinergica orientata al continuo progresso in termini di qualità e risultati, in un novero crescenti di settori e applicazioni.

La complementarità tra i due partner porta un considerevole valore aggiunto al mercato della sicurezza. Renato Ricciardi, Direttore Engineering Security Systems di Sicuritalia spiega che “tra i valori aggiunti portati da questa collaborazione c’è la meticolosa ricerca in tecnologie affidabili, che possano differenziarci da quanto già presente nel mercato. Ma il motivo del crescente successo tra le due aziende è soprattutto declinato dall’altissimo livello di supporto, flessibilità, assistenza e consulenza, soprattutto, nelle fasi più complesse e delicate del progetto. Oltre alla fornitura delle tecnologie più adatte al nostro modello d’offerta, con il team di Axis condividiamo costantemente soluzioni e idee per rendere i nostri progetti sempre più innovativi ed interessanti per i nostri clienti”.