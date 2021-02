Axis Communications fornisce a Leonardo le telecamere di video-sorveglianza per il sistema di sicurezza dei Campionati del Mondo di sci alpino di Cortina

Axis Communications è stata scelta come fornitore da Leonardo, azienda leader nei settori Sicurezza, Difesa e Aerospazio e technical partner di Fondazione Cortina 2021, che ha sviluppato il sistema di sicurezza dei Campionati Mondiali di sci alpino, in partenza il prossimo 7 febbraio.

Axis ha contribuito a realizzare il complesso sistema di sicurezza fornendo dispositivi di ultima generazione. Le soluzioni proposte sono quelle ideali per mettere in sicurezza le zone più a rischio: impianti, piste, strade di accesso, nodi logistici dedicati ad arrivi e partenze, piazze e luoghi pubblici che ospiteranno cerimonie e presentazioni.

Per fornire una protezione a 360°, tutte le soluzioni Axis utilizzate sono in grado di garantire performance ottimali anche nelle condizioni metereologiche più estreme. Inoltre, i prodotti Axis, associati alle analitiche sviluppate da Leonardo che sono basate su algoritmi di intelligenza artificiale e deep learning, verranno sfruttati per garantire il pieno controllo sui movimenti di persone e mezzi, assicurando una maggiore sicurezza delle aree e dei percorsi sensibili.

“Siamo orgogliosi di esser stati scelti da Leonardo come partner tecnologico – ha spiegato Andrea Monteleone, National Sales Manager per l’Italia di Axis Communications – per concorrere alla realizzazione di una soluzione in cui la video-sorveglianza diventa una componente attiva di prevenzione e gestione delle eventuali emergenze, che è uno degli obiettivi chiave durante un evento come quello dei mondiali di Cortina 2021″.