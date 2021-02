SGBox ha stretto una partnership con Technorizion Group per la distribuzione e la vendita delle proprie soluzioni in diversi mercati

SGBox, azienda specializzata nello sviluppo di strumenti SIEM (Security Information and Event Management) ha stretto una partnership con Technorizion Group per la distribuzione e la vendita delle proprie soluzioni in diversi mercati.

Il VAD è altamente qualificato nel settore della sicurezza informatica ed è attivo da oltre 25 anni in Medio Oriente, Africa e Regno Unito, oltre che nella Penisola Iberica, dove opera attraverso Ajoomal Asociados, una delle società del Gruppo.

La profonda conoscenza del panorama internazionale da parte di Technorizon Group rappresenta per l’azienda italiana una grande opportunità di entrare in contatto con il canale di riferimento e far conoscere a PMI e Managed Security Service Provider (MSSP) la propria tecnologia SIEM di nuova generazione, per la correlazione di eventi e log combinata con la valutazione delle vulnerabilità, il monitoraggio dei sistemi, l’analisi del comportamento e il rilevamento delle minacce in tempo reale su tutta l’infrastruttura IT.

Massimo Turchetto, CEO e founder of SGBox dichiara “La partnership con Technorizon Group ci consente di consolidare ulteriormente la nostra presenza nella Penisola Iberica, Medio Oriente e Africa, ma anche di raggiungere mercati per noi nuovi come l’Afghanistan e il Pakistan. Poter contare sul supporto di una realtà già presente in modo capillare in questi territori, ci offre la possibilità di far conoscere alle imprese la nostra soluzione SIEM in modo più puntuale, così da farne apprezzare a pieno tutti i vantaggi.”

“Siamo davvero entusiasti di collaborare con SGBox. I loro prodotti aggiungono componenti critici a soluzioni all’avanguardia, oltre alla visibilità per una facile gestione delle informazioni su qualsiasi processo dell’infrastruttura IT. Offriremo queste soluzioni al nostro canale di rivenditori in tutti i Paesi nei quali operiamo, affiancando anche il nostro rinomato supporto pre e post vendita”, conclude Girish Ajoomal, CEO di Technorizon Group.