La piattaforma online permette ai partner europei di fornire offerte TaaS (Technology-as-a-Service) completamente integrate ai loro clienti di fascia consumer

Tech Data ha acquisito Finance Technology, provider di una piattaforma specializzata, potenziando così la propria capacità di offrire soluzioni TaaS (Technology-as-a-Service) innovative e flessibili in tutta la regione europea.

La piattaforma di Finance Technology permette ai partner di gestire il processo TaaS attraverso l’intero ciclo di vita dei prodotti tecnologici e si connette direttamente agli attori chiave del processo, come banche, garanti di riacquisto e partner per il trade-in, al fine di assicurare decisioni di approvazione più veloci e agili.

Rivenditori, commercianti e operatori possono integrare perfettamente la piattaforma nei loro ambienti online o in-store come soluzione white-label oppure utilizzando la piattaforma API. Questo consente loro di offrire le opzioni di finanziamento TaaS ai propri clienti con un investimento minimo. I partner possono anche beneficiare di maggiori opportunità di up-selling e cross-selling, dato che i clienti possono facilmente optare per prodotti di valore superiore con accessori e servizi aggiuntivi collegati alla vendita.

Stephen Nolan, Vicepresidente Senior per il segmento Endpoint Solutions per l’Europa presso Tech Data, ha dichiarato: “Il mondo sta diventando sempre più orientato ai servizi e Tech Data sta costruendo un’ampia e convincente gamma di offerte XaaS (Everything-as-a-Service) per rispondere a questa domanda. L’aggiunta di Finance Technology è un’ulteriore dimostrazione dell’impegno di Tech Data a investire in funzionalità digitali che offrono alle aziende esperienze migliori e maggiore agilità in tutto l’ecosistema tecnologico.”

Roman Rudolf, Vicepresidente Servizi del segmento Endpoint Solutions per l’Europa presso Tech Data, ha aggiunto: “Grazie a Finance Technology possiamo offrire una piattaforma intuitiva e completamente integrata. Lo strumento aiuterà i partner di Tech Data a distinguersi sul mercato grazie a un’eccellente customer experience e a interessanti opzioni di convenienza per rendere i prodotti tecnologici di consumo di ultima generazione più accessibili ai consumatori. Questa piattaforma completa il nostro portafoglio esistente di servizi innovativi incentrati su ambiti come TaaS, gestione del ciclo di vita, sostenibilità e gestione automatizzata della fornitura di stampa. Non vediamo l’ora di dare il benvenuto al team di Finance Technology all’interno di Tech Data e di distribuire la loro piattaforma in tutto il nostro raggio d’azione europeo”.