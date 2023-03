Alberto Nardi è Account Director MSP Sales Southern Europe di Cradplepoint

Cradlepoint ha nominato Alberto Nardi come Account Director MSP Sales Southern Europe e Roberto Lucarelli come MSP Solution Architect Southern Europe. Nei loro ruoli, Nardi e Lucarelli contribuiranno alla crescita di Cradlepoint, rafforzando la collaborazione con i Managed Service Provider (MSP).

“L’ingresso di Alberto Nardi e Roberto Lucarelli nel team conferma la volontà di Cradlepoint di sostenere con forza sempre crescente partner e clienti nel mercato italiano”, ha commentato Lorenzo Ruggiero, Area Director Southern Europe di Cradlepoint. “Siamo entusiasti di avere con noi professionisti del loro livello, che arrivano in un momento strategico per Cradlepoint e per il mercato. Alberto e Roberto portano nel team la loro forte esperienza nello sviluppo di progetti di innovazione 5G, SD-WAN e security in collaborazione con i Managed Service Provider”.

Alberto Nardi ha una ventennale esperienza nel mondo delle soluzioni IT Enterprise dedicate ad aziende di grandi e medie dimensioni e una consolidata conoscenza in ambito Networking e Cybersecurity. Prima del suo ingresso in Cradlepoint, Nardi è stato Regional Sales Director di Cato Networks Italia e, precedentemente, ha ricoperto posizioni di Sales Manager in Sonicwall, Riverbed e Dell EMC.

Roberto Lucarelli, laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni e Master in Cybersecurity, ha una esperienza ventennale in ambito ICT e Telecomunicazioni. È stato Responsabile Tecnico per diversi system integrator italiani e Senior Sales Engineer in Sandvine e A10Networks, dove ha sviluppato esperienze nella realizzazione di progetti complessi in ambito Networking e Cybersecurity per operatori internet fissi e mobili.

“I Managed Service Provider stanno diventando una parte strategica del modello di vendita indiretta di Cradlepoint. Noi contiamo su di loro e loro contano su di noi per ingegnerizzare e portare sul mercato le migliori soluzioni”, ha commentato Alberto Nardi. “Sono orgoglioso del nuovo ruolo che ricopro, perché mi darà la possibilità di collaborare con i MSP, ampliare il programma a loro dedicato e supportarli nella creazione di servizi che sfruttino le grandi potenzialità delle moderne reti mobili, come IoT, Industrial Automation, Video Surveillance e molto altro. Il mercato 5G enterprise crescerà in maniera sensibile nei prossimi anni passando dagli attuali 2,5 miliardi di dollari a più di 15 miliardi nel 2028, non c’è quindi momento migliore per scegliere Cradlepoint e per aderire alla nostra offerta dedicata agli MSP.”

“Ritengo che nel 2023 assisteremo a una grande crescita del potenziale dell’IoT e del 5G in concomitanza con l’evoluzione dell’edge computing”, ha commentato Roberto Lucarelli. “Nel mio nuovo ruolo, sono felice di poter dare un contributo di valore nella collaborazione con i MSP. Le soluzioni Cradlepoint sono infatti estremamente adatte a essere integrate all’interno di un servizio gestito, offrendo gestione centralizzate in cloud e rendendo accessibile il servizio ai clienti finali in modo sicuro e controllato, con completa accessibilità via API e personalizzazione di use case di edge computing via SDK e containers. I nostri Partner MSP potranno creare servizi innovativi e completamente automatizzati.