SMI Technologies & Consulting diventa partner tecnologico di Mkers in vista del lancio in primavera della Gaming House

SMI Technologies & Consulting, acronimo di Smart Managed Innovation, specialista nella distribuzione di servizi nel settore IT, sigla una partnership con Mkers per diventare il partner tecnologico in vista del lancio in primavera della Gaming House.

L’obiettivo dell’accordo è di garantire da un lato a tutti i Pro Player Mkers l’utilizzo delle migliori attrezzature tech, come PC, monitor, webcam, tastiere, mouse, set hardware, e dall’altro assistenza, consulenza e manutenzione continuativa su tutti i campi. La partnership comprende anche il cablaggio dell’intera Gaming House di Mkers, rendendo la struttura connessa su tutti i fronti e capace di sostenere sessioni di gaming ad alto livello, fondamentali per garantire prestazioni impeccabili da parte dei giocatori professionisti.

La partnership nasce dalla volontà dei due brand di unire i giocatori e ridurre le distanze: la gaming house di Mkers sarà il luogo ideale per far convivere e gareggiare i migliori talenti dei vari team, grazie soprattutto alle forniture di SMI Technologies & Consulting. La tecnologia ricoprirà un ruolo fondamentale per la competitività online e sarà un supporto importante durante tutti i tornei e le sessioni di training, permettendo ai Pro Player di gareggiare ad alte performance.

Con Mkers un posto nel mondo degli eSport per SMI



Grazie all’accordo, SMI Technologies & Consulting si inserisce nel mondo degli eSport come una realtà capace di unire e mettere in contatto i Pro Player da tutto il mondo e posizionarsi come leader in un mercato in forte evoluzione.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Paolo Cisaria, co-founder di Mkers: «La partnership con SMI Technologies & Consulting rappresenta un traguardo fondamentale per la nostra azienda. La nostra attività, infatti, non può prescindere da elevati standard qualitativi inerenti non solo la componentistica hardware ma soprattutto le infrastrutture di rete. L’esclusività della Gaming House di Mkers sarà garantita anche dal supporto di SMI, ed i nostri Pro Player potranno allenarsi in un ambiente professionale di altissimo livello. Siamo orgogliosi di aver stretto questa fondamentale partnership con SMI, leader nel settore IT».

Per Cesare Pizzuto, CEO di SMI Technologies & Consulting: «Insieme, condivisione e futuro sono le parole che raccontano al meglio lo spirito di SMI. Nella partnership con Mkers si colloca e si declina in modo assoluto il senso di questi termini. Gli eSport rappresentano una finestra verso il futuro fatto di gioco e di condivisione, e Mkers è un’azienda visionaria nel panorama italiano in questo campo. Mkers e SMI hanno valori simili che si intersecano nella passione, nell’impegno e nella convinzione che tutto sia possibile: insieme condivideremo un percorso che siamo certi sarà avvincente, creativo e foriero di novità».