I prodotti sostenibili di Epson sono premiati ai DataMaster Lab Print Awards 2021: ben 14 premi, di cui 10 riconoscimenti Green

Con quattordici multifunzione vincitori in diverse categorie (tra cui quella Green) ai DataMaster Lab Print Awards 2021, Epson dimostra con i fatti le sue credenziali di azienda impegnata nella realizzazione di prodotti ecosostenibili.

Per selezionare i vincitori del premio vengono presi in considerazione gli aspetti relativi a produzione, distribuzione e progettazione.

I prodotti Epson che hanno ottenuto premi ai DataMaster Lab Print Awards sono:

– 10 multifunzione A4 e A3 nella categoria Green MFP Award, che premia i prodotti con il minore impatto complessivo sull’ambiente;

– 3 modelli A3 a colori da 20-29 ppm nella categoria “Miglior tempo di espulsione della prima copia”;

– 1 modello multifunzione A4 a colori da 20-29 ppm (Epson WF-C5790DWF) nella sezione “Migliore multifunzione A4 per chi lavora da casa”.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Darren Phelps, vicepresidente di Epson Europa: «Quest’anno è iniziato alla grande. Essere premiati ancora una volta per il ciclo di vita a basso impatto dei nostri prodotti è una straordinaria testimonianza del nostro impegno volto a garantire una migliore sostenibilità sul posto di lavoro. Durante le fasi di progettazione e produzione di tutte le nostre tecnologie, abbiamo adottato pratiche sostenibili che assicurano la riduzione dell’impatto ambientale sia durante la produzione sia in fase di utilizzo dei prodotti».

I modelli Epson premiati sono i seguenti:

Green MFP Award

Multifunzione A4 a colori, 20-29 ppm:

Epson WF-C5790DWF

Epson WF-C579RD2TWF

Epson WF-C579RDTWF

Epson WF-C579RDWF

Multifunzione A3 a colori, 20-29 ppm:

Epson WF-C879RD3TWFC

Epson WF-C879RDTWF

Epson WF-C879RDTWFC

Multifunzione A3 a colori, 60-69 ppm:

Epson WF-C20600

Multifunzione A3 a colori, 70-79 ppm:

Epson WF-C20750

Multifunzione A3 a colori, 80-89 ppm:

Epson WF-C21000

Best First Copy Out Time Awards

Multifunzione A3 a colori, 20-29 ppm:

Epson WF-C879RD3TWFC

Epson WF-C879RDTWF

Epson WF-C879RDTWFC

Migliore multifunzione A4 per chi lavora da casa:

Epson WF-C5790DWF

Il riconoscimento ottenuto da Epson ai DataMaster Lab Awards arriva mentre l’azienda giapponese si prepara a pubblicare un documento sui comportamenti sostenibili. Questo approfondimento ha portato alla luce quanto l’ambiente e la posizione sociale siano diventati fondamentali per conquistare l’attenzione di clienti e dipendenti.

La ricerca è pubblicata QUI