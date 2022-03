Aicel al Richmond E-commerce Forum

Aicel (Associazione italiana commercio elettronico) sarà presente alla prossima edizione di “Richmond E-commerce Forum Spring”, a Rimini dal 3 al 5 aprile. L’associazione patrocina la manifestazione rivolta ai professionisti del commercio elettronico in Italia e organizzata per favorire il business matching e portare nuove idee e soluzioni innovative al settore.

Il presidente di Aicel, Andrea Spedale, interverrà nelle giornate dell’evento sulla gestione dei resi: oltre ad approfondire le novità in vigore da gennaio, durante il seminario si parlerà di come individuare profili di opportunità nella gestione dei resi nell’e-commerce e come diminuire i vizi di conformità. “I cambiamenti che stanno interessando il settore e-commerce, per via di nuovi modelli ispirati all’acquisto d’impulso e al social commerce, stanno mettendo alla prova le norme vigenti sul recesso da un acquisto online. L’accresciuta propensione all’esercizio del diritto di recesso potrebbe rendere necessarie delle modifiche alla norma a livello europeo”, commenta Andrea Spedale, anticipando uno dei temi di maggior interesse per gli operatori del settore.

In programma al Richmond E-Commerce Forum anche l’intervento di Manuela Borgese, vicepresidente di Aicel. Il seminario dal titolo “Cookieless but not hopeless: la rivoluzione del digital advertising è nelle nostre mani” si focalizzerà sul rispetto delle nuove norme sui cookies nelle strategie di advertising, soffermandosi sulle soluzioni per trasformare in opportunità la transizione in atto verso nuove dinamiche senza cookie di terze parti. “Per non giungere impreparati a questo importante cambiamento è fondamentale fin da subito potenziare le strategie aziendali e introdurre nuovi sistemi da mettere tempestivamente in campo”, afferma Manuela Borgese che durante l’incontro analizzerà nel dettaglio gli aspetti legali e le possibilità a disposizione delle aziende.

