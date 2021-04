Aikom Technology, distributore specializzato in soluzioni wireless broadband, di radio comunicazioni professionali e videosorveglianza, organizza a maggio due appuntamenti della serie Hikvision Web Campus, rivolti a installatori e system integrator, per approfondire la conoscenza e i casi d’uso delle telecamere termiche del mondo HikMicro e della gamma Acusense e ColorVu di Hikvision.

HikVision Web Campus è un momento di formazione e crescita professionale per scoprire le tante novità di Hikvision sia a livello tecnologico che di prodotto. I prossimi appuntamenti, della durata di due ore ciascuno, si terranno il 6 e il 13 maggio (h. 14,30) e vedranno la presenza di esperti Aikom Technology e di Hikvision.

Il 6 maggio verranno presentate le novità relative a HikMicro, nuova Business Unit di Hikvision, specializzata in progettazione, produzione e test di prodotti termici e termografici. Si potranno scoprire le caratteristiche dei prodotti delle gamme Security e Thermography, in particolare delle Telecamere Termiche Security, delle Telecamere Bi-Spectrum compatte (con nuovo algoritmo) e delle Telecamere e Device Termografici, comprese le relative applicazioni. Verranno approfonditi aspetti tecnici e commerciali di questa nuova gamma, che può fare la differenza nell’aggiudicazione di progetti in ambito cittadino e privato.

ll 13 maggio verranno presentate le gamme AcuSense e ColoVu. ColorVu è la massima evoluzione della tecnologia HIKVISION di ripresa delle immagini: la definizione fino a 4K, l’obiettivo con apertura F1.0 e un sensore avanzato 0.0005 Lux assicurano performance superiori con immagini e colori luminosi e vividi, anche di notte. ColorVu incorpora la tecnologia ad intelligenza artificiale Deep Learning AcuSense, che abbatte gli allarmi impropri fino al 90%, e la tecnologia del colore 3D che assicura una resa cromatica capace di rivelare immagini accurate anche di notte con un grado di dettaglio superiore all’occhio umano.

I professionisti del settore che vogliano prendere parte a questi appuntamenti organizzati da Aikom e Hikvision possono registrarsi qui:

6 maggio, h. 14,30: clicca qui

13 maggio, h. 14,30: clicca qui