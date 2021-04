Hikvision, produttore di tecnologie e soluzioni per la videosorveglianza e sicurezza, presenta la nuova telecamera ColorVu, che restituisce colori vividi anche al buio.

Quando il colore fa il dettaglio

Per ottenere informazioni sempre utili ed immediatamente fruibili, il colore può essere essenziale.

Le telecamere ColorVu catturano dettagli vividi a colori in altissima definizione anche in condizioni critiche di illuminazione grazie alle tecnologie d’avanguardia incorporate.

Obiettivo luminoso – La Super Apertura F 1.0 consente di raccogliere un quantitativo superiore di luce e di ottenere immagini più luminose anche al buio.

Sensore ad alta qualità – L’avanzata tecnologia del sensore garantisce una sensibilità 0.0005 Lux e il WDR 130 dB assicura un’eccellente gestione del controluce. La tecnologia del colore 3D assicura una resa cromatica capace di rivelare immagini accurate anche di notte con un grado di dettaglio superiore all’occhio umano.

Smart Management Led – La luce bianca integrata garantisce immagini dai colori vivaci anche in ambienti a zero illuminazione: ha una funzione deterrente e può essere accesa automaticamente in condizione di luce scarsa, ma può anche fungere da luce di cortesia regolabile in intensità.

Stop falsi allarmi

ColorVu incorpora poi la tecnologia ad intelligenza artificiale Deep Learning AcuSense, che distingue persone e veicoli rispetto ad animali, pioggia, foglie o altro oggetto in movimento nella scena, abbattendo gli allarmi impropri fino al 90%. La funzione di ricerca rapida incorporata consente poi di distinguere automaticamente le registrazioni contenenti persone e veicoli, riducendo il tempo di ricerca sull’NVR e velocizzando i tempi di intervento.

Configurazione semplificata

La telecamera ColorVu è pensata per semplificare l’installazione con 4 profili preconfigurati (Normale; Front Light; Back Light; Low Illumination) e permette di crearne fino a 2 personalizzati per gli impianti più avanzati.