Axis Communications ha concepito e organizzato Axis Live 2021, un evento in formato digitale e in diretta, trasmesso in quattro lingue (italiano, francese, spagnolo e inglese) con l’obiettivo di affrontare, con il supporto di esperti internazionali, l’importanza dell’evoluzione tecnologica per la messa in sicurezza e il funzionamento delle aziende.

Organizzato per mercoledì 14 aprile, l’evento completamente nuovo arriva puntuale come risposta alle richieste del mercato e in ottemperanza delle norme imposte dall’attuale emergenza sanitaria.

Axis Live 2021 inizierà con una sessione plenaria ricca di contenuti, con presentazioni di prodotto e interventi degli speaker di Axis Corporate ed esperti del settore dell’intelligenza artificiale e delle analitiche video. I partecipanti potranno in seguito accedere a sale virtuali dedicate, dove i team Axis locali presenteranno i prossimi ampliamenti dell’offerta Axis, con un focus particolare sulle soluzioni End-to-End.

Axis Live 2021: look&feel di un evento fisico

Come sottolineato in una nota ufficiale da Andrea Monteleone, National Sales Manager Axis: «Abbiamo immaginato un evento digitale completamente nuovo, in cui i nostri clienti e partner possono immergersi nel mondo Axis in un’ambiente virtuale ma con lo stesso look&feel e lo stesso calore di un evento fisico».

L’Axis Live si terrà alle ore 9 di mercoledì 14 aprile. Sarà un’imperdibile occasione ricca di contenuti e soluzioni all’avanguardia, relatori di alto livello provenienti da diversi settori, dimostrazioni interattive e numerose opportunità di networking. Non mancate!