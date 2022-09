Canon partecipa a “SAIE – 2022”

Tornare a incontrarsi per mettere a fattore comune esperienze, tecnologie di ultima generazione, momenti formativi e di networking con l’obiettivo di contribuire al rilancio del settore delle costruzioni. È questo lo spirito che anima l’edizione 2022 di SAIE, la fiera di Bologna in programma dal 19 al 22 ottobre, cui Canon Italia parteciperà portando le più innovative tecnologie di stampa pensate per l’AEC (padiglione 26, stand A53).

Da sempre punto di riferimento per aziende, professionisti e associazioni del settore delle costruzioni, SAIE 2022 rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire in un unico evento tutte le innovazioni tecnologiche, i materiali più evoluti e le soluzioni utili per soddisfare le esigenze imposte dalle tecniche di costruzione e gestione.

All’interno dello spazio espositivo di Canon sito nell’area dedicata alla Progettazione e alla Digitalizzazione, i visitatori avranno l’opportunità di esplorare le tecnologie di stampa pensate per garantire efficienza e continuità di business: innovazione tecnologica, flessibilità operativa, produttività rappresentano infatti dei fattori chiave dell’offerta a valore di Canon per il settore dell’AEC. In particolare, saranno esposte al pubblico una gamma di stampanti multiuso di grande formato che combinano design compatto, funzionamento silenzioso e stampa di alta qualità, progettate per una vasta gamma di organizzazioni che desiderano creare contenuti dal forte impatto visivo attraverso poster, documenti tecnici e varie tipologie di design. In stand saranno presenti i modelli imagePROGRAF TA-20, un dispositivo compatto e intuitivo con un’alta qualità di stampa, e imagePROGRAF TM-300 completo di scanner L36 che trasforma la stampante in una soluzione Multifunzione di scansione e stampa.

I visitatori dello stand Canon potranno anche vedere in azione la serie premium di stampanti e soluzioni multifunzione di grande formato imagePROGRAF TX, pensata per chi realizza CAD, GIS e poster. Produttive e dotate di opzionali quali: secondo rotolo e scanner Z36, queste stampanti sono ottimizzate per aziende del settore meccanico, manifatturiero e centri stampa sia aziendali che esterni.

A completare la gamma Canon, presenteremo la nuovissima imagePROGRAF GP-200 da 24 pollici, specifica per che in poco spaio e con eccezionale rapporto qualità prezzo ha esigenza di stampa grafiche per rendering e progettazione d’interni e designer. La imagePROGRAF GP-200, si distingue per disporre dell’innovativo inchiostro Pink Fluo, che rende i colori brillanti e vividi.

“Siamo particolarmente lieti di tornare a SAIE in un’edizione che rappresenta una grande opportunità per promuovere il rilancio del settore AEC. Crediamo infatti che mai come in questa fase dotarsi della migliore tecnologia di stampa possa fare la differenza in termini di accelerazione del business e resilienza alle continue sfide dettate da uno scenario in costante divenire. Questo è tanto più vero in un settore come quello della progettazione architettonica e dell’edilizia in cui precisione millimetrica, dettaglio d’immagine e qualità nei particolari sono aspetti imprescindibili.” ha commentato Giuseppe D’Amelio, DP&S Marketing & Innovation Director di Canon Italia. “È per questo che in stand mostriamo le caratteristiche dei multifunzioni delle serie imagePROGRAF TM e TX, dispositivi altamente produttivi e dalle dimensioni compatte, ideali per tutti quei progettisti, ingegneri, architetti e Corporate che hanno necessità di immagini precise e di qualità elevata”.



Canon vi aspetta a SAIE presso il padiglione 26, stand A53 nell’area dedicata alle aziende che si occupano di Progettazione e Digitalizzazione.