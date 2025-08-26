Doxee Day 2025: a Milano e Vienna eventi dedicati a partner e clienti

Doxee, multinazionale high-tech attiva nell’offerta di soluzioni in ambito Customer Communications Management e Customer Experience Management – presenta i Doxee Day edizione 2025, gli eventi annuali dedicati ai clienti, partner e prospect dell’azienda nelle aree DACH e Italia che si terranno il 24 settembre a Vienna, presso Wolke 19 nella Torre di Ares, e l’8 ottobre a Milano, al Duo Milan Marriott Hotel.

I Doxee Day saranno l’occasione per raccontare di come le tecnologie di comunicazione intelligente possano trasformare esperienze frammentate in percorsi personalizzati ad alto valore aggiunto per il business.

Durante gli eventi, i partecipanti avranno una visione chiara di come la tecnologia Doxee stia alimentando la trasformazione digitale in tutti i settori grazie alla Doxee Platform, la piattaforma cloud-native e any-prem progettata per rivoluzionare la gestione delle comunicazioni aziendali in modo scalabile.

Nel corso delle due giornate, manager e professionisti potranno conoscere da vicino le storie di successo di aziende leader che stanno reinventando la relazione con i clienti attraverso la digitalizzazione e la personalizzazione su larga scala, rispondendo a esigenze sempre più complesse in tempi rapidi e con efficienza operativa. La comunicazione con il cliente, infatti, risulta ancora oggi spesso disconnessa: basti pensare a chi deve gestire documenti bancari, polizze assicurative e bollette provenienti da diversi canali, senza una visione unificata. I Doxee Day sono progettati per rispondere a questa sfida, mostrando come le organizzazioni possano evolvere verso interazioni digitali più intelligenti, integrate e personalizzate grazie alla tecnologia della Doxee Platform, la cui ultima versione ha introdotto funzionalità avanzate per migliorare l’esperienza cliente e l’efficienza dei processi aziendali.

Tra gli speaker confermati figurano rappresentanti di Anlei-Service GmbH, Rheinische Energie Aktiengesellschaft, E-Steiermark, Banca Mediolanum e ACEA.

Sergio Muratori Casali, Co-CEO e Co-fondatore di Doxee, ha così commentato: “Negli ultimi anni le aspettative dei clienti sono profondamente cambiate. Oggi è necessario creare esperienze connesse, intelligenti e personalizzate in grado di generare reale valore per le persone e per le imprese. Con i Doxee Day vogliamo mostrare come la nostra tecnologia stia supportando questa trasformazione in diversi settori e mercati, offrendo strumenti concreti per rafforzare la relazione con i clienti e accrescere la competitività aziendale”.