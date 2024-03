EBV con i suoi partner ad embedded world 2024

Manca poco meno di un mese per l’edizione 2024 di embedded world e, EBV Elektronik, società Avnet, ha annunciato la sua partecipazione. L’azienda sarà presente alla fiera del Messe Nuremberg, in Germania, dal 9 all’11 aprile.

I partner e le tecnologie di EBV a embedded world

L’azienda illustrerà la propria ampia e approfondita conoscenza di settore attraverso cinque aree focus: Edge AI, Analog e Power, Automotive, Industrial, Smart Sensing. Ogni area focus sarà arricchita da una workstation dedicata per illustrare i progetti in corso e la competenza del team di EBV. I visitatori potranno assistere alle dimostrazioni live proposte dal distributore e dai suoi 19 partner di settore, tra i quali AMD, ams Osram, Avnet Embedded, Broadcom, Espressif, Hailo, Infineon, ISSI, Kioxia, Microchip, Micron, Nexperia, Nisshinbo, NXP, onsemi, Renesas, SG Micro, ST e Toshiba. Inoltre l’azienda ospiterà una memory workstation dedicata che valorizza e completa il portfolio on show a embedded world.

“Siamo lieti di presentare così tanti progetti nati dalla passione per la tecnologia, di produttori leader sul mercato. Crediamo che le dimostrazioni di quest’anno rappresentino pienamente il nostro impegno nell’offrire direttamente ai clienti le più recenti evoluzioni tecnologiche disponibili in diversi campi di applicazione”, ha detto Sergio Timpretti, Vice President Technical Development in EBV Elektronik.

Il programma dell’Exhibitor Forum

A consolidare la presenza di EBV a embedded world, l’Exhibitor Forum del padiglione 3 ospiterà due presentazioni da parte degli esperti di EBV:

Mercoledì 10 Aprile ore 10:30–11 e ore 13:30 –14:00 (Hall 3A/631)

Single Pair Ethernet – Un aggionamento su PHYs e Switches adatti a diversi standard – con l’intervento di Karl Lehnhoff, Director Segment Industrial, Scientific & Medical in EBV.

Mercoledì 10 Aprile ore 15-15:30 (Hall 3/561)

Una panoramica su Internet of Medical Things – presentata da Borut Kastelic, Business Development Manager Medical in EBV.