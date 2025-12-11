EnGenius Networks presenta per la prima volta il suo ecosistema cloud e AI all’ISE 2026

EnGenius, azienda globale specializzata in soluzioni professionali per il networking e la gestione cloud, conferma la propria partecipazione all’ Integrated Systems Europe (ISE) 2026, uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati all’integrazione di sistemi AV e IT.

In questa occasione, EnGenius Networks esporrà per la prima volta l’intera gamma di infrastrutture e dispositivi ad alte prestazioni. La proposta comprende reti cablate e wireless di ultima generazione, sistemi intelligenti di gestione dell’alimentazione, server AI e soluzioni avanzate di videosorveglianza basate su cloud e intelligenza artificiale.

Un’infrastruttura completa e unificata

Rafforzando la propria visione tecnologica, EnGenius introduce un ecosistema integrato composto da access point Wi-Fi 7, switch Multi-Gigabit, firewall SD-WAN, PDU smart e sistemi di videosorveglianza cloud-AI con telecamere e NVS (Network Video System).

Tutte le tecnologie convergono in un’unica piattaforma di gestione cloud che consente il controllo centralizzato di rete, alimentazione e sicurezza, senza costi di licenza.

L’architettura Edge-to-Cloud è progettata per soddisfare le esigenze di settori come hospitality, education, retail, sanità, smart building e realtà multisede, offrendo a integratori, MSP e ISP un modello operativo scalabile, affidabile e sicuro.

EnGenius: un’azienda globale con un cuore tecnologico

Nata a Taiwan, con sede esecutiva a Los Angeles, rappresentata in Europa da EnGenius Networks Europe B.V. (Eindhoven, Paesi Bassi) e in Italia dalla filiale EnGenius Networks Italy,

l’azienda è attiva in oltre 100 Paesi e vanta più di vent’anni di innovazione nel design hardware, nello sviluppo software e nelle tecnologie cloud.

Stabilimenti produttivi propri, centri di ricerca e sviluppo e laboratori di test interni consentono a EnGenius di mantenere standard elevati in termini di qualità, innovazione e affidabilità industriale.

Tecnologia senza compromessi e conformità alla normativa NIS2

A differenza di molti competitor, EnGenius progetta e produce internamente i propri dispositivi in stabilimenti di proprietà.

Questa autonomia operativa garantisce pieno controllo sulla catena produttiva, indipendenza tecnologica e conformità alle principali normative internazionali, incluse NDAA e NIS2.

La visione di EnGenius, fondata sul principio delle “soluzioni senza compromessi”, riflette l’impegno dell’azienda verso la protezione dei dati, la sicurezza informatica e l’affidabilità dei sistemi, evitando dipendenze da piattaforme chiuse o da aree soggette a restrizioni regolamentari.

ISE 2026 per EnGenius: networking, energia e AI in un’unica visione

All’ISE 2026 EnGenius presenterà un approccio evoluto all’infrastruttura integrata: un ecosistema che combina connettività, gestione dell’energia e videosorveglianza intelligente attraverso una piattaforma cloud aperta e altamente scalabile.

Sarà inoltre possibile scoprire i nuovi Server AI EnGenius della serie EAS, gli NVS per la videosorveglianza intelligente e la nativa integrazione dell’intelligenza artificiale contestuale in tutta la linea di telecamere Cloud.