HANNspree partecipa a Venditalia 2022

Nonostante il settore abbia sofferto negli ultimi due anni a causa della pandemia, il mercato del vending in Italia si è ripreso nei recenti trimestri e si prepara a recuperare il suo ruolo di leader a livello internazionale. Secondo i dati di Confida, l’Italia infatti ha la più ampia rete distributiva alimentare automatica d’Europa con oltre 802 mila vending machine installate. HANNspree è stata una delle prime aziende che ha saputo cogliere l’esigenza di un’esperienza interattiva e personalizzata. HANNspree presenterà a Venditalia 2022 una serie di prodotti che, grazie al loro design innovativo e alle caratteristiche funzionali, rappresentano la tecnologia ideale di visualizzazione personalizzata.

HANNspree presenta a Venditalia una gamma completa di monitor Open Frame (soluzioni da incasso) con display ad alta risoluzione e tecnologia P-Cap multi-touch, adatti a sostituire la tastiera di selezione dei prodotti e i pannelli frontali, nei diversi distributori automatici dedicati a snack & food, hot & cold (caffè e bevande), etc.

I display vanno dai 10 ai 55 pollici, con grado di protezione fino ad IP65*, rispondono ai requisiti di robustezza e di performance necessari agli spazi pubblici con elevato traffico di persone. La struttura in metallo ne consente una lunga durata nel tempo grazie anche alla protezione frontale del pannello con spessore che raggiunge i 7.3mm nel modello HO165PGB. La serie di monitor Open Frame HANNspree permette inoltre una grande flessibilità di utilizzo ed una facile installazione con una completa connettività digitale e analogica, ha un design edge-to-edge true-flat con una superficie frontale perfettamente piatta senza bordi in rilievo per un’immediata integrazione nei distributori. Saranno presentati a Venditalia i modelli: HO105HTB da 10,1”, HO165PGB da 15,6” e HO225HTB da 21,5”.

Open Frame

I visitatori di Venditalia potranno anche conoscere soluzioni personalizzate realizzate con gli Android Touch Display. Realizzati nei formati da 7”, 10.1” e 13.3”, sono prodotti specifici con sistema operativo Android integrato che possono essere del tutto customizzati per l’integrazione distributori automatici/chioschi/stand/totem e info-point. Questi schermi, il cui utilizzo è ormai comune al grande pubblico, garantiscono una velocità di digitazione rapida e precisa, con un’interfaccia intuitiva e coinvolgente. Oltre a utilizzare il sistema operativo Android, queste soluzioni touch screen sono progettate per ospitare applicazioni proprietarie utilizzate, per esempio, da negozi al dettaglio, showroom, luoghi turistici e uffici pubblici. I display touch Android di HANNspree possono essere utilizzati per una varietà di ambienti diversi e sono la soluzione più efficace per diverse applicazioni verticali.

Presso lo stand HANNspree saranno presenti i modelli Android Touch Display: 80-PL000001G00X da 7”, 80-PL000004G000 da 10.1” e 80-PL000005G000 da 13.3”.

Presenti a Venditalia anche i tablet della famiglia da 13.3” (Zeus e Zeus 2) e il Tablet PC 10.1” Apollo 2. Lo schermo tattile capacitivo è altamente sensibile alla rilevazione del tocco in 10 punti ed è in grado di rilevare tocchi multipli, risponde inoltre in maniera precisa alla digitazione, al trascinamento e allo scorrimento veloci. Sui modelli da 13.3” lo schermo 1920 x 1080 Full HD 1080P garantisce una straordinaria qualità delle immagini per tutti i contenuti, mentre la tecnologia di visualizzazione IPS consente a più utilizzatori di condividere il display da ampi angoli di visione che eliminano le distorsioni dell’immagine. Il Tablet PC Apollo 2 di HANNspree permette l’elaborazione grafica ad alte prestazioni, e offre una connettività avanzata. Il suo display ha una risoluzione di 1280 x 800, reagisce in modo sensibile alle interazioni e assicura una visualizzazione molto nitida con colori vividi di immagini e video. Grazie alla tecnologia IPS, il Tablet PC Apollo 2 ha angoli di visione ultra ampi che offrono la visualizzazione perfetta dello schermo anche alle persone con cui si condivide lo schermo.

Android Touch, Tablet e Accessori

Accanto ai display non mancano gli accessori, altrettanto importanti per soddisfare le diverse esigenze del mercato. Tra questi, HANNspree esporrà:

Custodie di protezione antiurto a 3 strati per proteggere efficacemente i tablet da possibili urti accidentali. Caratterizzate da un design ergonomico riescono a massimizzare l’usabilità e il comfort, oltre a consentire l’accesso a tutti i controlli per garantire la facilità d’uso.

Supporti VESA professionali per applicazioni POS regolabili in altezza, con minimo ingombro e massima flessibilità. Si tratta di soluzioni progettate per casse, chioschi o qualsiasi punto vendita che richieda una regolazione verticale. Questo tipo di regolazione li rende una soluzione davvero ergonomica per applicazioni touch screen al fine di offrire la posizione di visualizzazione più comoda a utenti di tutte le altezze, mentre la struttura robusta garantisce una lunga durata anche nel caso di applicazioni in ambienti pubblici.

Supporti di sicurezza in metallo per tablet PC. I supporti sono ideali per chioschi, punti vendita, Info-point, aziende, scuole, negozi, uffici, hall, hotel, ospedali, eventi, ecc. La loro struttura e i materiali con cui sono costruiti li rendono adatti a proteggere i tablet dai furti e dalle manomissioni e idonei a un’ampia gamma di applicazioni che richiedono un elevato grado di sicurezza. I cavi di alimentazione e altri cavi possono essere fatti passare attraverso le aperture sul retro. Il blocco a chiave integrato rende la custodia sicura e protetta.

Flessibilità progettuale

Uno dei punti di forza di Hannspree è quello di mettere a disposizione del settore una tecnologia avanzata unita alla capacità di sviluppare soluzioni innovative tailor-made in base ai requisiti delle diverse applicazioni e alle esigenze dei clienti.

L’appartenenza al Gruppo HannStar Display Corporation, uno dei più grandi produttori al mondo di pannelli LCD (TFT-LCD) di varie dimensioni – utilizzati per computer portatili, smart-phone, monitor LCD, display Touch, tablet PC e altri prodotti elettronici – offre ad HANNspree un indubbio vantaggio competitivo e una significativa flessibilità progettuale.

Prodotti green

I prodotti HANNspree sostengono il progetto Plant a Tree with HANNspree. Le vendite di monitor e tablet di HANNspree nel 2021 e 2022 contribuiscono a riforestare la Val di Fiemme.