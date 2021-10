Il customer journey: dalla rete allo spazio

Juniper Networks, leader nelle reti sicure basate su AI, organizzerà il 4 novembre prossimo il summit virtuale ‘Driven by Experience’ dedicato alle aziende e ai partner EMEA (REGISTRATI QUI). Il programma dell’evento, la partecipazione al quale è gratuita, prevede keynote e dibattiti con esperti del settore e diversi clienti. Nonostante la contrazione dei budget IT, i requisiti tecnologici sia a livello organizzazione sia individuali continuano a crescere. Tanto le aziende quanto i singoli richiedono un’eccellente esperienza online, in cui le applicazioni funzionino adeguatamente e senza downtime. Pertanto, diventa priorità di ogni organizzazione scegliere un’infrastruttura IT ad alte prestazioni capace di offrire al cliente un’esperienza di qualità e allo stesso tempo semplificare la vita allo staff IT. Le aziende hanno oggi l’opportunità di sfruttare la potenza delle nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale per usare l’automazione e realizzare il networking zero-trust.

Informazioni sull’evento

Guest speaker dell’evento sarà Stephen Attenborough, Chief Customer Officer di Virgin Galactic, che parlerà della sua esperienza nel disegno del customer journey, dalle vendite alle nuove prenotazioni, ai futuri astronauti e alle relative comunità, nel suo intervento dal titolo ‘Space: Making the Impossible Possible’.

Le storie dei clienti Aston Martin, The Marine Institute e l’Università di Reading ruoteranno intorno al percorso di trasformazione digitale mirato a migliorare l’esperienza dei maggiori stakeholder.

Il CEO di Juniper, Rami Rahim, interverrà con un keynote dal titolo ‘Harnessing Network Data to Drive Great Outcomes’ , in cui analizzerà come le organizzazioni possono creare un circolo virtuoso capace di sfruttare la potenza dei dati di rete per consentire maggiori conoscenze strategiche e ottenere informazioni utilizzabili per arrivare a prodotti e servizi migliori e, di conseguenza, offrire un’esperienza utente di qualità.

interverrà con un keynote dal titolo , in cui analizzerà come le organizzazioni possono creare un circolo virtuoso capace di sfruttare la potenza dei dati di rete per consentire maggiori conoscenze strategiche e ottenere informazioni utilizzabili per arrivare a prodotti e servizi migliori e, di conseguenza, offrire un’esperienza utente di qualità. La potenza dell’automazione di rete, la creazione di reti ‘threat aware’ e il valore di AIOps ai fini dell’esperienza utente sono alcuni dei temi che saranno trattati in una serie di brevi presentazioni seguite da un dibattito e sessioni di Q&A in diretta con speaker di Juniper.

L’evento avrà luogo il 4 novembre 2021 dalle 14.00 alle 16.00. È possibile REGISTRARSI QUI.

Chi fosse impossibilitato a partecipare in diretta, potrà seguire l’evento on demand previa registrazione.

“La pressione sulle aziende verso la digitalizzazione, la modernizzazione e il cambiamento è più forte che mai. Questa pressione, tuttavia, porta anche un’incredibile opportunità. Siamo nel pieno di un processo di trasformazione in cui molte organizzazioni stanno ripensando gli ambienti di lavoro, le operation e lo user engagement: è quindi il momento ideale per le aziende per accogliere il cambiamento e rivedere la propria infrastruttura IT così da supportare una migliore esperienza utente. Juniper vede la rete ‘experience first’ come l’abilitatore di questo cambiamento, capace di offrire a ogni azienda la possibilità di fare veramente la differenza, per lo staff IT, il personale e i clienti”, commenta James Morgan, Vice President Enterprise EMEA di Juniper Networks.