Kyocera Document Solutions partecipa alla 42ª edizione di Milano Unica

Kyocera Document Solutions annuncia la partecipazione alla 42ª edizione di Milano Unica 2027 SS (primavera/estate), in programma dal 20 al 22 gennaio 2026 presso Fiera Milano Rho.

Fiera di fama internazionale ed evento di riferimento per il settore tessile e degli accessori di alta gamma, Milano Unica si svolge due volte l’anno, dal 2005, nelle edizioni primavera/estate e autunno/inverno, attirando non solo il mercato europeo, ma anche brand e buyer internazionali. Il tema di Milano Unica è “MU COSMETIC”, l’inedita associazione di due ambiti di ricerca, quello relativo al mondo del tessile avanzato e quello della cosmetica. Il focus è il corpo con il quale le due materie, il tessile e la cosmesi, sono sempre a contatto: lo rivestono, lo esaltano, lo proteggono, lo valorizzano.

Kyocera Document Solutions sarà presente presso l’Osservatorio Giappone (JOB), un’area espositiva che mette in mostra i materiali e le tecnologie di alta qualità del Giappone e raccoglie aziende nipponiche all’avanguardia. Presso lo stand Kyocera (JOB Hall 12, F05) saranno esposti campioni stampati su un’ampia varietà di tessuti, i lavori presentati alle collezioni di Milano e sarà proiettato il filmato concettuale dedicato a “FOREARTH”, la stampante ecologica Kyocera. Inoltre, per chi desidera approfondire l’aspetto produttivo, Kyocera Document Solutions aprirà le porte del “FOREARTH Experience Studio” situato presso la sede Kyocera di Milano, dove sono installate le attrezzature di produzione.

I tessuti stampati con FOREARTH sono stati precedentemente presentati come opere collaborative con prestigiosi brand di moda in occasione della Paris Fashion Week, della Settimana della Moda di Milano, della Tokyo Fashion Week e altri eventi, ricevendo un’accoglienza estremamente positiva. Milano Unica rappresenta quindi un’importante opportunità per i visitatori di scoprire l’eccellente resa cromatica e la straordinaria qualità della texture morbida, ottenute dalla stampante FOREARTH.

KYOCERA FOREARTH

Tradizionalmente, l’industria tessile e della moda ha sempre fatto un uso massiccio di acqua durante i processi di tintura, compresi la vaporizzazione e il lavaggio, causando gravi problemi di inquinamento idrico in tutto il mondo. Inoltre, il problema delle eccedenze di magazzino che causano sprechi su larga scala ha attirato l’attenzione richiedendo un intervento urgente. Kyocera Document Solutions risponde a queste sfide con tre pilastri tecnologici:

1) Water Free

FOREARTH è in grado di ridurre quasi a zero* il consumo di acqua durante il processo di stampa, eliminando la necessità di grandi attrezzature di pretrattamento e vaporizzazione tradizionalmente richieste per la tintura. Questo si traduce in un abbattimento significativo del consumo energetico e delle emissioni di CO².

*FOREARTH completa l’intero processo attraverso la stampa e l’asciugatura, ottenendo un funzionamento senza acqua durante la fase di stampa. La stampante è progettata per ridurre al minimo il consumo di acqua anche per la manutenzione, incorporando un sistema di pulizia a nastro di circolazione che filtra e riutilizza l’acqua di pulizia per i nastri trasportatori. Il consumo di acqua per chilogrammo di tessuto di 0,02 litri è basato su una ricerca interna Kyocera del 2022.

2) Creative Free

La tecnologia garantisce una resa cromatica eccellente e una texture morbida su una vasta gamma di materiali, inclusi cotone, seta, poliestere, nylon e tessuti misti, senza alterare la mano del tessuto.

3) Location Free

Grazie all’indipendenza dalle risorse idriche, la stampante può essere installata ovunque, favorendo una produzione “on-demand” e di prossimità che abbatte costi logistici e sprechi di magazzino.

FOREARTH EXPERIENCE STUDIO

Nell’aprile 2025 è stato inaugurato il FOREARTH Experience Studio a Milano, uno showroom dove i visitatori possono valutare in prima persona la stampa tessile sostenibile attraverso dimostrazioni dal vivo dei sistemi e la produzione in loco di campioni di stampa.