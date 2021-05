Il 14 aprile si è svolto il primo Axis Live, un evento in formato digitale e in diretta, trasmesso in quattro lingue con l’obiettivo di affrontare, con il supporto di esperti internazionali, l’importanza dell’evoluzione tecnologica per la messa in sicurezza e il funzionamento delle aziende.

I principali temi emersi nel corso dell’evento saranno trattati dall’esperto, Massimo Cappellano, Trainer & Sales Engineer di Axis, in occasione della Axis Training Week: una settimana di corsi di formazione gratuiti in modalità webinar tramite piattaforma Webex Training Center. L’obiettivo di queste sessioni è quello di poter affrontare i contenuti necessari per aumentare le competenze e migliorare il proprio business grazie al supporto del trainer.

Ecco la proposta di corsi e approfondimenti:

10 Maggio, 9:30 – 13:00 – Network Video Fundamental.

Un’introduzione dedicata ai sistemi di videosorveglianza

11 Maggio, 9:30 – 13:00 – Costruire soluzioni End to End con AXIS Camera Station

12 Maggio, 9:30 – 13:00 – Controllo Accessi

13 Maggio, 9:30-13:00 – Integrare l’audio di rete per un sistema più efficace. Due modalità d’iscrizione!

La sessione sarà disponibile gratuitamente, grazie alla registrazione alla settimana di corsi, e al solo costo di €149 sarà possibile ricevere anche il kit inclusivo di AXIS C1410 Network Mini Speaker e AXIS D8004 Unmanaged PoE Switch.

14 Maggio – Preparazione alla Certificazione Axis

Per partecipare ai prossimi webinar tecnici di approfondimento e corsi di formazione online del vendor, occorre iscriversi qui. La settimana di formazione con il Trainer Massimo Cappellano darà tutte le competenze e le informazioni tecniche necessarie per realizzare sistemi integrati efficaci e customizzati in base alle diverse esigenze.