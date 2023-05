Olimpiadi della Stampa 2023: c’è anche Canon

Le Olimpiadi della Stampa, che si terranno il 13 e il 14 maggio all’NH Hotel Milano2, a Segrate, vedrà anche la partecipazione di Canon impegnata per la promozione di formazione e talenti. Le Olimpiadi della Stampa sono una competizione nazionale dedicata agli studenti delle scuole italiane a indirizzo Grafico-Cartotecnico, Comunicazione, New-Media ed è organizzata e promossa da ARGI (Associazione Fornitori Industria Grafica) in collaborazione con ENIP-GCT (Ente Nazionale per l’Istruzione Professionale Grafica Cartotecnica e Trasformatrice).

L’appuntamento, giunto alla sua terza edizione, vedrà sfidarsi studenti provenienti da diverse regioni italiane in svariate prove di abilità, grafica, stampa, sport, quiz su temi di attualità, cultura generale, tecnologia, al termine delle quali saranno premiati in base ai punteggi ottenuti. Nel corso delle due giornate sono previsti anche interventi da parte di professionisti del settore, che condivideranno le loro esperienze con gli studenti e con il pubblico, fornendo ai ragazzi suggerimenti utili ed esempi pratici su ciò che li attende nel mondo del lavoro e nelle specifiche professioni.

Il progetto vuole mettere in evidenza i valori dell’industria grafica attraverso i vari attori operanti nel settore della stampa per formare e valorizzare nuovi talenti e creare così nuove figure professionali che siano in grado di trasformare idee creative in progetti del futuro, portando innovazione e freschezza in questo mercato.

“Siamo orgogliosi di essere partner di ARGI e di questo importante evento che rende protagonisti i giovani e il futuro del nostro settore. Questo progetto, giunto ormai alla terza edizione, è in grado di creare un laboratorio formativo che ridefinisce i confini della stampa, immaginando un panorama di applicazioni sempre più ampio.” ha commentato Giuseppe D’Amelio, DP&S Marketing & Innovation Director di Canon Italia. “Coerente con la propria missione, Canon vuole ispirare gli studenti offrendo una nuova prospettiva del mondo della stampa professionale dove Digitale e Materico si fondono per dare vita a nuovi modelli di business e nuove Esperienze per tutti gli stakeholder della Catena del Valore delle Aziende dei settori più disparati: collaboratori, clienti, partner, utenti finali e anche giovani studenti. Per noi questo è il cuore del concetto di Total Experience (TX), ovvero una strategia inclusiva che crei esperienze diversificate ed abiliti nuovi paradigmi come la Personalizzazione di Massa, dove il Cliente viene coinvolto attivamente nel processo di personalizzazione e di creazione dei prodotti stampati.”

Il progetto Olimpiadi della Stampa 2023, la sua organizzazione e i premi indirizzati alle scuole sono stati sostenuti da una campagna di raccolta fondi che ha coinvolto sia le aziende nel mercato dell’industria grafica e cartotecnica, sia gli appassionati del settore desiderosi di contribuire a supportare il valore della formazione e della stampa.