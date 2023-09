Pricer si prepara a Salone Carrefour e BricoDay

È un settembre “caldo” quello di Pricer che, per presentare le ultime novità e le strategie, prenderà parte a Salone Carrefour e BricoDay. Entrambe le manifestazioni sono in programma all’Allianz Mi.Co., rispettivamente il 27 e 28 settembre e il 28 e il 29 settembre.

“Salone Carrefour è per noi diventato un appuntamento fisso. Ogni anno ci riserva momenti piacevoli e interessanti di confronto e di aggiornamento con il Big della GDO con cui collaboriamo da 20 anni a livello internazionale e che proprio nei mesi scorsi ci ha rinnovato la sua fiducia come fornitore esclusivo di ESL per i prossimi tre anni” dichiara Michael Cacciatore, Country Manager Pricer Italy.

L’azienda sarà presente con uno stand (TD05). Al suo interno sarà possibile scoprire le funzionalità delle etichette elettroniche intelligenti con comunicazione ottica senza fili. Ma anche il ritorno in termini di produttività del punto vendita e di shopping experience.

Al BricoDay in programma anche uno speech

In occasione di BricoDay, Pricer, oltre ad essere presente in area espositiva (stand DV22), contribuirà con lo speech “Optical+Pricer = Hangtag2 – La nuova etichetta elettronica prodotta in Europa per il mondo del bricolage: meno investimenti, costi e mal di testa” in programma alle 16,30. Michael Cacciatore racconterà alla platea come le nuove etichette HangTAG migliorino le prestazioni in-store e il customer engagement.

Durevole, di semplice utilizzo, dal display pulito e organizzato, la nuova ESL Pricer è stata sviluppata per soddisfare le esigenze del mondo del bricolage e delle ferramenta, che hanno numerose referenze di dimensioni davvero ridotte. HangTAG è, infatti, il prodotto più sottile sul mercato: con la sua superficie limitata, consente al retailer di risparmiare prezioso spazio di vendita, fino al 16%, offrendo così la flessibilità necessaria per aggiungere più articoli e aumentare le opportunità di vendita. Con la sua cover in metallo, dal design lineare, questa etichetta è particolarmente robusta e di qualità.

“Riteniamo che BricoDay sia il luogo più adatto per presentare HangTAG e tutte le sue peculiarità: sono certo che i retailer presenti apprezzeranno l’immissione sul mercato di questo nuovo prodotto, progettato e realizzato in Europa, che rappresenta per loro un’occasione per risparmiare e per risolvere diversi problemi” conclude Cacciatore.