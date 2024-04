Qlik Connect: è tutto pronto per l’edizione 2024

Qlik, specialista globale dell’integrazione dei dati, dell’analytics e dell’intelligenza artificiale (AI), annuncia le sessioni di approfondimento e i workshop che si terranno durante il Qlik Connect 2024, evento annuale globale per clienti e partner. I partecipanti all’evento possono scegliere tra oltre 100 sessioni tenute dai migliori professionisti del settore sulle ultime innovazioni, oltre che ad ascoltare storie di successo degli executive di Qlik e delle aziende partecipanti, tra cui Amazon Web Services (AWS), BARC Research, Takeuchi e altre ancora.

Qlik Connect si svolgerà dal 3 al 5 giugno presso il Rosen Shingle Creek di Orlando, in Florida.

Al Qlik Connect, i partecipanti riceveranno gli strumenti necessari per dare vita alle loro strategie basate sui dati e potenziate tramite l’IA grazie alle soluzioni Qlik, con una base di dati affidabili per analytics efficaci, per un impatto evidente sul business e un importante vantaggio competitivo.

AWS parteciperà all’evento di quest’anno come Diamond Sponsor e ospiterà due sessioni di approfondimento:

Potenziare SAP Analytics con l’IA generativa, basata su Qlik e AWS Bedrock

Creazione di un Chatbot dall’app Qlik utilizzando AWS: una guida passo a passo

Gli approfondimenti in programma al Qlik Connect 2024

Le sessioni di approfondimento di quest’anno offriranno ai partecipanti del Qlik Connect l’opportunità di partecipare a discussioni stimolanti che abbracciano tutto ciò che riguarda i dati, l’analytics e l’intelligenza artificiale. Alcuni degli argomenti previsti in primo piano sono:

Le sessioni dedicate all’intelligenza artificiale/analytics:

Valorizzazione delle informazioni dettagliate nei dati non strutturati con l’intelligenza artificiale generativa – A cura di Qlik

Strategia e direzione della roadmap dei prodotti Qlik Analytics e IA – A cura di Qlik

Ottimizzazione dell’infrastruttura per l’innovazione dell’IA – A cura di Shawn Rogers, di BARC Research Inc.

Come Takeuchi ha battuto la concorrenza con Qlik Sense SaaS – A cura di Susan Dean, Director of Business Technology di Takeuchi

Trend principali: colmare il divario di fiducia nella GenAI – Da big, a better data – A cura di di Qlik

Sessioni dedicate ai dati:

Utilizzo di data lake moderni per progetti basati su AI/ML e LLM – A cura di Qlik

Strategia e direzione della roadmap dei prodotti Qlik Talend – A cura di Qlik

Valorizzare la potenza della qualità dei dati pronti per l’AI: strategie e storie di successo – A cura di Artha Solutions con Qlik

Oltre l’IT: democratizzare il potere dei dati a Covanta – A cura di Covanta

Prodotti dati: colmare il divario tra il diluvio di dati e il successo aziendale – A cura di Qlik

Al Qlik Connect, i partecipanti avranno anche l’opportunità di completare una serie di certificazioni Qlik, tra cui Qlik Sense Business Analyst, Qlik Sense Data Architect, Qlik Compose, Qlik Replicate e altro ancora.

Durante l’evento, Qlik ospiterà anche workshop.

Dichiarazioni

“In qualità di clienti di Qlik, abbiamo visto in prima persona come la loro tecnologia possa trasformare i dati in informazioni fruibili. Qlik Connect 2024 rappresenta un’entusiasmante opportunità per incontrare colleghi che affrontano sfide simili nell’utilizzo dei dati per l’accelerazione del business”, ha dichiarato Susan Dean, Director of Business Technology di Takeuchi. “Non vediamo l’ora di condividere le nostre esperienze e scoprire come gli altri utilizzano l’intelligenza artificiale e le soluzioni di Qlik per ottenere risultati di business reali. È questa comunità e lo scambio di idee che amplificano davvero il valore che otteniamo da Qlik”.