Arrivano i Citrix Launchpad Series

Si chiama Citrix Launchpad Series il programma di sessioni in cui Citrix intende presentare a clienti e partner tutte le novità in arrivo sul mercato.

Tre, in particolare, sono le Launchpad program incentrate su: Cloud, Security, e Work. Ogni programma consisterà in una sessione di 20/30 minuti, trasmessa su LinkedIn Live, dove Citrix parlerà dei suoi più recenti annunci e li illustrerà con demo dettagliate, whitepaper, case study e webinar.

In questo modo, sarà possibile per i clienti e i partner scegliere il programma più adatto in un formato digitale studiato ad hoc per ottimizzare il tempo.

Le Citrix Launchpad Series saranno, infatti, spalmate su tre settimane tra settembre e ottobre e ciascuna sarà focalizzata su un’area chiave.

Citrix Launchpad Series nel dettaglio

Citrix Launchpad: Cloud — nel corso della nostra prima sessione, dal vivo martedì 28 settembre, verrà mostrato come Citrix sta aiutando i suoi clienti ad accelerare la modernizzazione dell’IT. Sarà così possibile scoprire le ultime innovazioni nel DaaS, nella distribuzione delle app e nella sicurezza per aiutare a ridurre la complessità e aumentare il livello di flessibilità e di controllo, nel momento in cui le aziende adottano modelli di lavoro ibridi e migrano al cloud.

Citrix Launchpad: Security — Il secondo evento Launchpad sarà martedì 5 ottobre e si concentrerà su come Citrix sta potenziando la sicurezza per i modelli di lavoro distribuito. Saranno esaminate le sfide legate a questo contesto, e gli ostacoli che incontrano i dipendenti. Saranno, inoltre, annunciate nuove soluzioni zero trust che supportano un accesso sicuro e ottimale e offrono sicurezza contestuale alle organizzazioni.