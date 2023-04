RFID Global a SPS Italia per fabbriche più smart

SPS Italia riunisce a Parma dal 23 al 25 maggio ’23 gli attori dell’innovazione del manifatturiero in Italia, anche RFID GLOBAL sarà presente per contribuire a rendere l’industria intelligente, digitale e flessibile tramite l’RFID e Bluetooth LE: le due tecnologie abilitano la digitalizzazione, perché acquisiscono il dato in modo automatico (senza l’intervento dell’operatore), senza alcun contatto visivo (il dato si propaga nell’etere) e in modo massivo (l’RFID rileva in contemporanea molti tag).

Assieme al Partner GLOBAL TAG, il distributore bresciano allestirà i 32 mq con le ultime novità di device fissi, mobili e robusti, sia da catalogo che customizzati nella forma, nelle prestazioni e nel rivestimento, dai moduli multi-standard alle soluzioni per la tracciabilità create grazie agli Engineering Services.

Nella cornice dell’industria 4.0 RFID e Bluetooth LE operano come tecnologie sensoristiche, che acquisiscono il dato con sistemi edge – quindi ottimizzando il flusso dei dati e trasmettendo all’infrastruttura IT solamente quelli utili al progetto (da Big Data a Expected Data) – con l’obiettivo di ottimizzare i processi produttivi e ridurre i costi e gli sprechi – quindi con un risvolto anche sostenibile -, facilitando nel contempo la qualità e la sicurezza: allo stand N52 / N54 del padiglione 5, RFID Global e Global Tag presenteranno assieme la corposa paletta di dispositivi RFID e Bluetooth LE votati a questa funzione, tra cui Smart Object (varchi, carrelli, scaffali e muletti che incorporano tecnologia RFID, capaci di raccogliere dati in automatico e interagire con l’ambiente industriale circostante in un’ottica IoT), Android mobile computer C66 (smart phone industriale potente, evoluto e flessibile), EchoBeacon Ultralight per la localizzazione indoor e una gamma Tag RFID (LF/HF/UHF/NFC) e Beacon Bluetooth Low Energy (tra cui T-REXY, il tag RFID/NFC on-metal e Dual Frequency progettato per applicazione su metallo, in grado di resistere in ambienti ostili).

A corredo dell’esposizione, 2 speech del Gruppo Softwork, entrambi il 24 maggio 2023 in Sala Convegni Pad. 7:

11.00 Economia circolare abilitata dall’RFID: la testimonianza di Acqua Maniva

Paola Visentin, RFID GLOBAL BY SOFTWORK

14.15 L’RFID ABILITA L’INDUSTRIA: Applicazioni di successo

Fabio Mazzola, Global Tag