Robotica e automazione industriale a Didacta

A proposito di robotica e automazione industriale, ci sarà anche FANUC alla sesta edizione di Didacta Italia, appuntamento annuale sul futuro e l’innovazione del mondo della scuola nel nostro Paese, dall’8 al 10 marzo, presso la Fortezza da Basso di Firenze.

L’azienda specializzata nel campo della robotica, del controllo numerico e dell’automazione industriale presenzierà all’appuntamento annuale sul futuro e l’innovazione del mondo della scuola nel nostro Paese proseguendo nel proprio impegno di promuovere l’importanza della cultura in tema di robotica e automazione industriale presso i giovani e la scuola con il meglio delle proprie tecnologie.

Ragazzi e ragazze potranno sperimentare i sistemi FANUC più innovativi, tra cui:

una cella education composta da FANUC ER-4iA – il robot industriale più diffuso in Italia e presente nel mondo con oltre 900.000 unità – e dal software ROBOGUIDE che simula i comandi di movimento e applicativi dei robot

una cella con robot collaborativo (cobot) con cui giocare a scarabeo e una cella formativa per prepararsi al futuro della robotica collaborativa attraverso la programmazione e l'addestramento di un FANUC CRX-10iA

un simulatore per acquisire esperienza nella programmazione di CNC all'avanguardia per attività di fresatura e tornitura.

Come sottolineato da Marco Delaini, Managing Director FANUC Italia: «Per consentire alle nuove generazioni di specialisti di robotica di realizzare le proprie ambizioni di carriera formiamo i giovani talenti e contribuiamo al progresso tecnologico. Un progresso tecnologico di cui i robot e cobot rappresentano per noi la massima espressione. Aiutando il settore educativo aiutiamo le nuove generazioni e aumentiamo la competitività del manifatturiero in Italia».

Robotica e automazione industriale firmata FANUC: 2 appuntamenti

8 marzo, ore 14.30 | Sala Eventi E6 – Palazzina Lorenese, Piano 1

L’esperienza di FANUC Italia al Campionato dei Mestieri Worldskills Piemonte 2022.

La nuova skill Robot system integration e l’incredibile esperienza dei giovani partecipanti.