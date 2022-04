Sonepar pensa al futuro dell’ospitalità

Martedì 3 maggio, dalle ore 9.30 alle ore 17.30, in via del Ghisallo 16, a Milano, si svolgerà presso l’Era Smart Center il ‘SONEPAR HOSPITALITY DAY LOMBARDIA‘, un incontro per fare il punto sui bonus e le misure che trainano interventi di riqualificazione energetica e digitalizzazione nel settore ricettivo e per approfondire le soluzioni integrate proposte, che rientrano nelle misure stanziate, con focus su sostenibilità e sicurezza.

L’evento di aggiornamento e formazione è organizzato da Sonepar Italia ed è dedicato a progettisti, architetti e designer, costruttori e manutentori di strutture ricettive ed extra ricettive, consorzi, catene, gruppi alberghieri e villaggi.

Ad introdurre la giornata, saranno gli interventi del Consigliere di Regione Lombardia Gianmarco Senna, Presidente IV Commissione Permanente Attività Produttive, che farà il punto della situazione dei tavoli istituzionali in corso in Regione, e del commercialista e revisore contabile Marco Dell’Orto, che offrirà un approfondimento sulle procedure per accedere ai bonus del PNRR, strategici per i prossimi anni di sviluppo.

Seguiranno gli interventi dei produttori che presenteranno soluzioni innovative e integrabili per l’area Hospitality:

Andrea Astori, di Comelit, parlerà di integrazione e sicurezza in ambiente Hospitality ed Accoglienza;

Dario Sala, di Eelectron, presenterà soluzioni smart per l’ospite ed il gestore di hotel;

Damiano Pedron, Responsabile Marketing di AitechItalia, racconterà Welcome24, l’avanguardia nei sistemi integrati per gli accessi “self”;

Renato Frongillo, di Beghelli, affronterà il tema della gestione dell’illuminazione di emergenza con soluzioni connesse;

Andrea Verri, Area Manager di Fracarro, proporrà soluzioni legate all’entertainment Hospitality;

Gabriele Varisco e Laura Sabatelli, di Sonepar Italia, chiuderanno la giornata con un intervento focalizzato sui mercati specialistici e i servizi offerti a supporto del cliente.