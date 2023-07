Tones On The Stones: Epson c’è

Epson anche quest’anno è partner per la videoproiezione in occasione di Tones On The Stones, l’iniziativa artistico-musicale in corso fino al 3 settembre che si svolge nella straordinaria cornice di Tones Teatro Natura, uno spazio naturale a cielo aperto ricavato dall’ex-cava di Gneiss in Val d’Ossola (VCO). Il calendario è ricco di eventi che spaziano dalla musica al teatro, fino agli incontri dedicati ai temi della montagna e dell’outdoor; tra gli spettacoli spicca inoltre la serata jazz con CM Orchestra featuring Mario Biondi (28 luglio).

Promosso da Fondazione Tones On The Stones, oggi Tones Teatro Natura è un simbolo di forte rinascita e di sinergia tra natura e tecnologia all’avanguardia. Epson ne è uno dei protagonisti con 9 videoproiettori laser di alta gamma, potenti e ad alta luminosità che consentono di vivere spettacoli immersivi e di grande impatto visivo, con un forte coinvolgimento emotivo del pubblico.

“Un progetto così ambizioso e particolare come Tones On The Stones, sia per il luogo in cui si svolge sia per i contenuti proposti – sottolinea Maddalena Calderoni, direttore artistico di Tones Teatro Natura – non sarebbe possibile senza l’aiuto e la passione di partner tecnologici come Epson che negli anni hanno messo a disposizione le loro migliori tecnologie per rispondere al meglio alle esigenze creative di registi e light designer. Tones Teatro Natura sta infatti diventando sempre di più un laboratorio sperimentale per le soluzioni di videoproiezione più all’avanguardia, con l’auspicio di poter in futuro costruire anche occasioni di formazione e sperimentazione per una nuova generazione di professionisti della luce.”

“Per il terzo anno consecutivo – afferma Gianluca De Alberti, Head of Sales Video Projector di Epson Italia – supportiamo il progetto Tones On The Stones con le nostre soluzioni che permettono di sviluppare nuovi approcci creativi e far vivere agli spettatori esperienze visive di impatto. Ogni anno la riuscita delle performance di proiezione è una sfida, vista l’originalità del posto: anche questa volta siamo riusciti a dare vita alle più straordinarie idee del team artistico di Tones Teatro Natura.”

Grazie alla tecnologia 3LCD e all’elevata luminosità di 25000 e 15000 Ansi Lumen, i videoproiettori Epson sono perfetti per riprodurre in modo definito e dettagliato contenuti digitali con colori di straordinaria potenza e immagini altamente suggestive anche su grandissime superfici come le pareti di roccia – laterali e frontali – che si animano e regalano agli spettatori un effetto straordinario facendoli sentire letteralmente “avvolti” in uno scrigno di pietra e di luce.