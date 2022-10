A L’Aquila La connettività fixed wireless vola con Cambium

Fino a poco tempo fa, 3 agglomerati industriali della città de L’Aquila dove, Pile, Bazzano e Sassa disponevano solo di servizi FTTc, ma con velocità spesso sotto i 20mbps a causa della distanza coperta dai doppini telefonici; oppure, in particolare a Sassa, solo di ADSL con velocità di 4-6Mbps. Si tratta di aree industriai in cui sono presenti diverse realtà aziendali, dalla piccola impresa familiare alla multinazionale farmaceutica. E’ evidente che la qualità della connettività rappresentava un significativo impedimento tecnologico per tutte le attività della zona.



Ait2bite, provider specializzato nelle tecnologie fixed wireless access (FWA) si è posta l’obbiettivo di portare connettività gigabit a costi sostenibili per i clienti finali.



Scavare servizi in fibra ottica avrebbe implicato costi di realizzazione molto alti, autorizzazioni e tempi lunghi. La liberalizzazione delle frequenze 60ghz permette invece un time to market brevissimo e la possibilità di realizzare investimenti proficui anche in aree poco dense attraverso installazioni semplici e poco invasive.



Air2bite possiede negli agglomerati industriali una propria infrastruttura dotata di un traliccio in zona centrale e di un anello in fibra ottica da 20Gbps che la collega al backbone internet nazionale.



La soluzione prescelta da Air2bite è basata su Cambium Networks cnWave a 60ghz. Sono stati installati 4 nodi di accesso cnWave v5000 connessi direttamente sulla dorsale in fibra ottica e ogni nodo riesce a servire clienti fino a 700-900m di distanza, utilizzando esclusivamente subscriber V3000. Il tutto viene controllato e gestito efficacemente attraverso la piattaforma software cnMaestro, sempre di Cambium Networks.

L’installazione dei nodi è avvenuta in tempi brevissimi, circa 7-10 giorni e i clienti sono stati connessi tutti in circa 14 giorni, rendendo di fatto il sistema attivo in meno di in mese dalla pianificazione al collaudo.



La connettività supporta ora servizi Internet, fonia, streaming audio e video, cloud.



“Grazie alla soluzione a 60GHz di Cambium abbiamo potuto offrire in tempi rapidissimi connettività Gigabit laddove non si superavano i 20 Mbps.” afferma Fabrizio Fiore Donati, di Air2bite. “Prevediamo di coprire tutti i distretti industriali della regione e di fornire al cliente finale velocità di accesso superiori al gigabit. Dal nostro punto di vista devo anche sottolineare come l’investimento nell’infrastruttura Cambium ci garantisce un ROI in tempi certi e brevi (meno di 12 mesi)”.

CnWave incorpora le più recenti tecnologie basate sullo standard 802.11ay di Qualcomm Technologies e sulla tecnologia Terragraph di Facebook Connectivity, offre velocità Internet affidabili e multi-gigabit a un TCO (Total Cost of Ownership) inferiore, con tempi di commercializzazione più rapidi rispetto alla posa della fibra. Inoltre è completamente integrato in LINKPlanner e in cnMaestro, la soluzione per la gestione cloud end-to-end, che fornisce una visione “a volo d’uccello” dell’intera rete.