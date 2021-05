Parma Calcio 1913 è una società calcistica italiana di Serie A. Nel suo palmarès figurano 3 Coppe Italia, una Supercoppa italiana e 4 titoli internazionali: una Coppa delle Coppe, 2 Coppe UEFA e una Supercoppa UEFA. Dopo Milan, Juventus e Inter, il Parma Calcio è il quarto club italiano e il sedicesimo europeo nella classifica generale delle coppe calcistiche UEFA vinte.

La società, durante l’intero periodo di restrizioni imposto dall’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus ha utilizzato in maniera intensiva le conference e le videoconference di Wildix sia per i training dell’Academy interna, sia per collaborare con il team interno ed esterno.

Wildix, infatti, è stato installato sia per la gestione dello stadio, sia per quella del loro centro sportivo, oltre che per migliorare la comunicazione interna ed esterna della società. Uno dei maggiori vantaggi riscontrati nell’utilizzo della piattaforma è la possibilità di gestire tutta la comunicazione aziendale delle strutture di Parma Calcio 1913 all’interno di un’unica piattaforma web-based, senza necessità di installare software aggiuntivi.

Come spiega in una nota ufficiale Stefano Perrone, Chief Operating Officer di Parma Calcio 1913: «Wildix è stata una grande scoperta per noi. La sua piattaforma è estremamente facile e intuitiva da utilizzare: per poter accedere a un particolare training o riunione specifica, è necessario solamente creare una semplice videoconference e mandare il link a tutti gli interessati. Non ha importanza se interni o esterni all’azienda. E questo rende davvero il nostro lavoro molto più semplice, riuscendo a garantire uno standard qualitativo del nostro servizio molto alto».

Un altro punto di vantaggio nell’utilizzo di Wildix è stato il miglioramento del processo di prenotazione dei biglietti per le partite. Grazie alla registrazione di un messaggio, infatti, ora c’è la possibilità di effettuare un breve training a tutti gli utenti che desiderano comprare un biglietto, agevolando di molto il lavoro degli impiegati addetti alla vendita dei ticket.

In più, Wildix consente ora a tutto il team di Parma Calcio 1913 di continuare a collaborare lavorando comodamente da casa e riducendo così drasticamente le occasioni di contagio.

Come concluso da Perrone: «Il nostro team è riuscito a rimanere in contatto per tutto il lockdown grazie a Wildix. Abbiamo organizzato molte conference e, per noi, è stato come non essersi mai allontanati dall’ufficio. Anche la chat si è rivelata una funzionalità molto utile perché ci ha permesso di mandarci semplici informazioni in tempo reale attraverso uno strumento professionale ma facile da utilizzare. Inoltre, Emironet ci ha supportati davvero molto nell’installazione e nel training alla piattaforma, riuscendo a creare un progetto ad hoc sulle nostre esigenze».