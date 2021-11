C&A si digitalizza con Manhattan Associates

Manhattan Associates ha annunciato che C&A, uno dei principali retailer di moda a livello mondiale, ha scelto di implementare Manhattan Active Warehouse Management nei suoi cinque centri di distribuzione in Brasile entro il 2022. L’implementazione è iniziata presso il centro logistico per l’e-commerce situato a San Paolo, inaugurato quest’anno e che inizialmente aiuterà i retailer a gestire il suo business online, che cresce molto rapidamente.

C&A è tra i principali retailer di moda con sedi in 21 Paesi. Per generazioni ha rappresentato un’eccellenza nell’offerta del fashion con un ottimo rapporto qualità prezzo. Ha aperto la sua attività in Brasile nel 1976 e oggi serve milioni di clienti a settimana, in oltre 300 negozi. Dopo aver registrato una crescita del 300% del suo e-commerce nel 2020, C&A aveva bisogno di una soluzione che potesse stare al passo con questo cambiamento della domanda e razionalizzasse i suoi processi di distribuzione, continuando a mettere a disposizione la miglior customer experience su tutti i canali.

Manhattan Active Warehouse Management è il primo sistema di livello enterprise cloud-native per la gestione del magazzino, capace di unificare ogni aspetto della distribuzione senza mai aver bisogno di aggiornamento. Realizzato interamente con microservizi, questa soluzione apre a un nuovo livello di velocità, adattabilità e facilità d’uso della supply chain.

“Ci serviva una soluzione che supportasse C&A oggi, mentre ci prepariamo alle incertezze di domani. Manhattan Active WM è la piattaforma del futuro ed è esattamente ciò di cui avevamo bisogno per i nostri clienti.” ha dichiarato Alan Yarschel, direttore della supply chain presso C&A. “Questa soluzione leader di mercato farà vivere ai nostri clienti una customer experience di altissimo livello con una maggiore disponibilità delle scorte e tempi di spedizione più veloci, tra tutti gli altri vantaggi.”

“Manhattan è il leader della warehouse management technology e non vediamo l’ora di aiutare C&A a offrire ai suoi clienti un’esperienza di altissimo livello,” ha detto Bob Howell, senior vice president, Americas, presso Manhattan Associates. “Manhattan Active Warehouse Management razionalizzerà perfettamente la supply chain di C&A e l’aiuterà a proseguire velocemente la sua crescita.”