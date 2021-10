Cambium Networks connette la Silicon Valley

Cambium Networks, fornitore globali di soluzioni di rete wireless, ha annunciato oggi che la città di San José, California, ha implementato il Wi-Fi pubblico in corridoi strategici all’interno del centro della decima città più grande degli Stati Uniti. Il progetto Smart City Vision di San José sfrutta la più recente tecnologia wireless a onde millimetriche a 60 GHz di Cambium Networks come infrastruttura di rete installata su lampioni, semafori ed edifici in tutto il centro per supportare una rete di access Wi-Fi esterni.

L’infrastruttura di rete distribuita utilizza l’apparecchiatura a banda larga fixed wireless cnWave a 60 GHz di Cambium Networks assieme a Terragraph, una tecnologia sviluppata da Facebook Connectivity.

“Gli sforzi di recupero dalla pandemia di San José includono la connettività Wi-Fi per le nostre piccole imprese in centro, nonché l’accesso alla “digital equity” per le nostre famiglie”, ha affermato Dolan Beckel, Deputy Cuty Manager ad interim della città e direttore dell’Ufficio per l’innovazione civica e la strategia digitale. “La pandemia ha dimostrato quanto sia importante la connettività di base per l’istruzione, la salute e il lavoro. Queste risorse sono essenziali per garantire una comunità più forte e connessa”.

L’infrastruttura di rete distribuita basata su prodotti Cambium Networks copre circa 60 isolati per fornire connettività Wi-Fi gratuita a residenti, visitatori, lavoratori e aziende in tutte le zone strategiche del centro. Questo progetto è l’ultimo passo nel miglioramento dell’infrastruttura digitale della città per supportare la visione Smart City di San José e la strategia di inclusione digitale a banda larga. I dispositivi di rete cnWave a 60 GHz e gi access point Wi-Fi sono distribuiti su quasi 100 asset di proprietà della città, consentendo una capacità gigabit a una frazione del costo dell’implementazione della fibra.

Questa installazione è la prima fase di connettività Wi-Fi pubblica potenziata per 1 milione di abitanti della città e 80.000 aziende proprio nel cuore della Silicon Valley. Si tratta di fornire servizi avanzati alle comunità che necessitano di migliori opzioni di connettività, combattendo efficacemente il digital divide. È prevista connettività aggiuntiva per i quartieri economicamente svantaggiati di San José, per fornire a studenti e residenti un maggiore accesso a servizi a banda larga critici, come l’apprendimento e il lavoro a distanza, nonché la teleassistenza,che è diventata una chiara necessità nella pandemia globale.

“Molte città stanno scoprendo che il wireless è un modo efficiente per estendere il core in fibra in pochi giorni e raggiungere la posizione esatta in cui è necessaria la connettività”, ha affermato Atul Bhatnagar, presidente e CEO di Cambium Networks. “Siamo orgogliosi di collaborare con la città di San José e i system integrator per fornire rapidamente connettività alle comunità locali”.

La tecnologia fixed wireless di cnWave a 60 GHz di Cambium Networks unisce un design unico con il beam-steering automatico e il più recente standard 802.11ay, fornendo una capacità multi-gigabit affidabile insieme a bassa latenza e resilienza. Il robusto design della rete consente a un enorme numero di utenti della rete di usufruire di servizi ad alta intensità di banda come streaming video, videoconferenze, social media, streaming audio, chiamate vocali e altro ancora.