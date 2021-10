Perché l’hospitality ha bisogno di Cambium Networks

Che si tratti di una singolo hotel, di un residence o di un intero campus universitario, le tecnologie wireless di Cambium Networks, che comprendono Wi-Fi, switching, fixed wireless broadband e piattaforme per la gestione centralizzata, offrono al mondo dell’hospitality prestazioni ad alta velocità convenienti e semplici da implementare e gestire.

Campus e centri residenziali

Per i campus, che possono includere unità abitative, commerciali e aree comuni all’aperto, una connettività Wi-Fi senza interruzioni è fondamentale per fornire un’eccellente customer experience. Il system integrator CEO Technologies ha rinnovato la rete, ormai obsoleta, in un campus di 22 edifici in Texas. L’aggiornamento dell’hardware ha incluso gli access point Wi-Fi cnPilot e425 di Cambium Networks in un’architettura mesh capace di fornire una copertura uniforme sull’intera area, offrendo ai singoli inquilini la possibilità di aggiornare la propria larghezza di banda. L’intero progetto è stato completato in sole cinque settimane e nel rispetto del budget. Le chiamate all’assistenza degli utenti sono diminuite del 75%, da due a settimana a meno di due al mese.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Stefanie Browne, Direttore delle vendite, CEO Technologies: «I grandi campus e i complessi residenziali richiedono una connettività affidabile, e il modo migliore per raggiungere questo obiettivo è creare soluzioni Wi-Fi personalizzate. Con attrezzature affidabili e una gestione centralizzata, siamo in grado di fornire supporto tecnico per ogni aspetto delle reti dei nostri clienti».

I campeggi

I parcheggi per camper e i campeggi sono stati una destinazione per le vacanze in grande crescita, a causa della pandemia di Covid-19. Esattamente come in un albergo o un residence, l’accesso Wi-Fi ad alte prestazioni così richiesto dall’hospitality è una necessità anche per gli ospiti del campeggio, che arrivano ciascuno con più dispositivi e con l’aspettativa che saranno in grado di utilizzarli, anche per lo streaming video. Cambium Networks offre un portafoglio completo di soluzioni fixed wireless a velocità gigabit e Wi-Fi, indoor e outdoor, che semplificano l’estensione delle reti esistenti o l’espansione della copertura e della capacità in pochi giorni o settimane.

Il system integrator Absolute Communications è stata in grado di aggiornare la connettività in un campeggio passando da 5 Mbps a velocità fino a 1 Gbps, utilizzando gli switch cnMatrix di Cambium Networks e gli AP Wi-Fi esterni.

Secondo Robert Ener, presidente di Absolute Communications: «Risparmiare eccessivamente sulle infrastrutture di rete è spesso una scelta infelice: dedicare alla connettività un budget troppo ristretto significa deludere le aspettative degli ospiti. Chi sta soggiornando in un parcheggio per camper si aspetta la stessa connettività che trova in hotel. I nostri clienti hanno ottenuto prestazioni elevate e affidabili utilizzando switch Cambium Networks, access point e soluzioni fixed wireless disegnate su misura in ogni situazione di utilizzo specifica».

Come concluso da Rad Sethuraman, Vice President, Product Line Management di Cambium Networks: «Le soluzioni Cambium Networks anche per l’hospitality sono scalabili, convenienti e assicurano la soddisfazione degli ospiti. Con l’ottimizzazione RF automatica, roaming senza interruzioni, accesso Wi-Fi 6 e un’infrastruttura fixed wireless, i componenti delle nostre soluzioni sono facilmente adattabili per soddisfare le esigenze specifiche di qualsiasi struttura ricettiva. Il nostro sistema di gestione cnMaestro fornisce una visualizzazione unificata a livello di sistema, sito e punto di accesso, fornendo indicatori chiave delle prestazioni».