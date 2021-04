Il nuovo progetto digital presentato da Eliwell e Schneider Electric è un Virtual Tour dell’«Innovation Hub: EcoStruxure for Retail».

L’esplorazione virtuale permette agli utenti da tutto il mondo di accedere virtualmente al centro demo di 450 m2 che riproduce un vero supermercato presso la sede di Belluno di Eliwell.

Vicini e connessi ai clienti, sempre

Come sottolineato fin dalle prime battute di una nota ufficiale da Luigi d’Andrea, Marketing Director presso Eliwell by Schneider Electric: «Abbiamo voluto sperimentare soluzioni alternative per permettere ai clienti di vedere applicate le soluzioni a marchio Eliwell e Schneider Electric per l’automazione e il controllo dei vari asset anche senza doversi spostare dal proprio ufficio o dal proprio Paese. In questo periodo di emergenza sanitaria in cui siamo limitati negli spostamenti, questo progetto ci consentirà di rimanere vicini e connessi ai nostri clienti, grazie a momenti formativi e demo di prodotto che consentono ai nostri utenti di avere a portata di mouse o direttamente sul proprio dispositivo mobile tutte le informazioni sulle nostre soluzioni e i relativi ambiti applicativi. È un progetto di trasformazione digitale in cui abbiamo creduto fin dall’inizio perché aiuta a trasferire informazioni di valore eliminando le distanze e i confini geografici».

Con Eliwell e Schneider Electric il virtual tour al supermercato è realtà

Durante il tour virtuale è possibile percorrere i vari ambienti dell’Innovation Hub e accedere a numerosi touch-point (con colorazioni differenti: arancione per le soluzioni Eliwell e verde per le soluzioni Schneider Electric) per approfondire la conoscenza dei vari prodotti.

Cliccando su ciascun punto di interesse si possono visionare i video tutorial, in cui gli esperti di Eliwell e Schneider Electric illustrano dettagli tecnici e funzionalità delle varie soluzioni applicate, e si può consultare la documentazione tecnica oppure accedere alla Digital Academy, la repository online con un’ampia gamma di contenuti disponibili: dalle informazioni commerciali agli approfondimenti tecnici, da spunti applicativi a video tutorial passo-passo.

Il virtual tour inizia dalla Control Room con le soluzioni per gli energy manager, le società di manutenzione e i system integrator: dal sistema di monitoraggio TelevisGo di Eliwell alle soluzioni BMS EcoStruxure Building Operation di Schneider Electric.

Le due piattaforme sono tra loro interconnesse e permettono di tenere sotto controllo, localmente o da remoto. sia l’impianto di refrigerazione – tramite TelevisGo – che i consumi energetici dell’intero supermercato, grazie ad EcoStruxure Building Operation.

Si passa poi allo Shop floor in cui è riprodotto un minimarket con varie unità frigorifere e la cella per la conservazione degli alimenti: qui nei touch point è possibile comprendere come installatori e responsabili dello store possano controllare la temperatura (tramite il controller di nuova generazione, IDNext) e i consumi energetici, oltre che applicazioni di terze parti attraverso le soluzioni Eliwell. In quest’area è anche possibile visionare soluzioni per altre applicazioni, come quelle proposte da Schneider Electric per la gestione dell’illuminazione.

Passando all’area Supermarket si possono osservare vari tipi di frigoriferi che funzionano in modo differente: dai banchi remoti, collegati alla centrale compressori, ai banchi frigo a spina con sensori radio (Eliwell EWSense) che monitorano la temperatura.

Si può poi esplorare la Technical Room in cui è posizionato il cuore del sistema di refrigerazione di un supermercato. Qui si può scoprire di più su Eliwell EWCM 9000 PRO-HF, la soluzione di controllo efficiente e sostenibile di centrali compressori CO2 transcritiche.

Il Virtual Tour dell’Innovation Hub è in continuo divenire e viene aggiornato periodicamente con nuovi materiali di consultazione e nuove soluzioni.

Ai clienti non resta quindi che immergersi in questo ambiente virtuale, sempre accessibile in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, in totale sicurezza!