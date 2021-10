Connettività OpenRoaming al Polytechnic Institute di Viseu

Extreme Networks ha annunciato l’implementazione della tecnologia OpenRoaming della Wireless Broadband Alliance (WBA) presso il Polytechnic Institute di Viseu, in Portogallo.

Grazie a questa implementazione professori, studenti e altri utenti presenti all’interno del campus possono ora collegarsi a una rete Wi-Fi 6 sicura e ad alta velocità indipendentemente da dove si trovano, all’interno o all’esterno, senza nessuna interruzione.

Polytechnic Institute è la prima organizzazione in Portogallo a utilizzare la tecnologia WBA OpenRoaming, che permette un passaggio trasparente da qualsiasi rete cellulare al Wi-Fi, e assicura agli utenti una connettività senza interruzioni molto simile a quella degli smartphone con le diverse reti mobili. Extreme ha collaborato con Aptilo Networks per portare la tecnologia OpenRoaming nel campus Polytechnic Institute, in parallelo all’implementazione della rete Wi-Fi 6.

Oggi, studenti, staff e visitatori riescono a connettersi alla rete dell’università senza effettuare l’autenticazione manuale, con una sensibile riduzione dei carichi di lavoro per il team IT dell’IPV, che in precedenza doveva autorizzare manualmente l’accesso alla rete Wi-Fi degli utenti esterni all’istituto di Viseu.

I vantaggi dell’OpenRoaming

Rispetto delle normative europee : la tecnologia OpenRoaming permette a studenti e personale dei campus di connettersi facilmente alla rete wireless senza perdere le impostazioni dell’account o la cronologia, nel pieno rispetto delle norme in tema di privacy, mentre il team IT può concentrarsi sull’utilizzo della tecnologia a supporto di tutte le altre attività all’interno del campus.

: la tecnologia OpenRoaming permette a studenti e personale dei campus di connettersi facilmente alla rete wireless senza perdere le impostazioni dell’account o la cronologia, nel pieno rispetto delle norme in tema di privacy, mentre il team IT può concentrarsi sull’utilizzo della tecnologia a supporto di tutte le altre attività all’interno del campus. Aumento delle opportunità didattiche : l’università è in grado di espandere le attività didattiche con l’organizzazione di nuovi corsi ed eventi, senza dover ogni volta creare una rete con i relativi accessi per poter erogare i diversi livelli di servizio agli studenti a seconda delle specifiche esigenze di ciascuno di essi.

: l’università è in grado di espandere le attività didattiche con l’organizzazione di nuovi corsi ed eventi, senza dover ogni volta creare una rete con i relativi accessi per poter erogare i diversi livelli di servizio agli studenti a seconda delle specifiche esigenze di ciascuno di essi. Maggiore sicurezza della rete wireless: Polytechnic Institute e le altre organizzazioni dello stesso tipo possono sfruttare la flessibilità di OpenRoaming senza esporsi a potenziali rischi di sicurezza, e nel pieno rispetto delle normative. OpenRoaming sfrutta i protocolli di sicurezza come Passpoint, RADSec, e gli standard 802.1x e 802.11i, e associa fornitori di reti Wi-Fi e gestori delle identità di rete, come operatori mobili e ISP, che registrano gli utenti autenticati e permettono la loro connessione automatica a tutte le reti wireless collegate.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Nabil Bukhari, Chief Product e Technology Officer di Extreme Networks: «Il roaming trasparente tra le reti 5G e Wi-Fi all’interno e all’esterno degli edifici è uno degli aspetti critici dell’Infinite Enterprise, in quanto permette di lavorare e di studiare da ogni luogo, in modo indipendente dalla rete. Extreme fa parte del consorzio WBA, insieme ad altre aziende impegnate a migliorare l’accessibilità e la pervasività della rete, ed è felice che tutto questo abbia un impatto positivo per tutti gli utenti del campus Polytechnic Institute».