Cuffie Poly per il team Red Bull Racing

Red Bull Racing ha annunciato un nuovo accordo di collaborazione con Poly, vendor che crea prodotti audio e video di qualità Premium specializzato in cuffie e hardware per videoconferenze.

A partire dalla stagione 2022 della Formula 1, Poly sarà il partner ufficiale di Red Bull Racing, a cui cercherà di portare un plus in più. La vittoria in Formula 1, infatti, dipende da decisioni immediate che vengono prese nel cockpit o sul pit wall, ma il vero successo spesso è anche il risultato della capacità delle squadre di stabilire un collegamento veloce e efficiente tra le diverse persone e aree: il pilota e l’ingegnere, il garage e la fabbrica, i reparti che si occupano delle prestazioni nel corso di ogni stagione e così via. È qui che la comunicazione e la collaborazione svolgono un ruolo fondamentale per il successo di ogni squadra ed è proprio per questo che Red Bull Racing è molto soddisfatta dell’accordo firmato con Poly.

Come specialista nell’innovazione nell’ambito della comunicazione, Poly migliora l’interazione e la collaborazione tra le persone creando prodotti audio, voce e video che assicurano che ogni parola e ogni gesto venga ripreso con precisione, chiarezza e massima nitidezza, ovunque ci si trovi.

Le soluzioni di comunicazione professionali di Poly entrano così a far parte delle operazioni di Red Bull Racing e le sue cuffie saranno utilizzate dai membri del team durante le gare a partire della stagione 2022 della Formula 1. Inoltre, i prodotti d audio, voce e video di Poly permetteranno a ogni reparto del team di collaborare in maniera più rapida e efficiente d’ora in avanti.