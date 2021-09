Angelo D’Alessandro è il nuovo Sales Director SMB & Enterprise di TP-Link Italia

TP-Link annuncia la nomina di Angelo D’Alessandro come nuovo Sales Director SMB & Enterprise per l’Italia. Questo ingresso rappresenta un segnale del positivo percorso di crescita e di consolidamento che l’azienda cinese ha intrapreso sul mercato nazionale negli ultimi anni e che ha portato a un aumento di fatturato del +60% per il segmento consumer e del +20% per quello SMB.

Con oltre 15 anni di esperienza nel settore networking, D’Alessandro ha lavorato per diverse aziende nel mondo della tecnologia ricoprendo posizioni di rilievo orientate al rafforzamento dei canali di vendita. Dal 2015 ad oggi è stato infatti prima Channel Account Manager e poi Territory Account Manager per Ruckus Networks – Business Unit di CommScope – per Italia, Grecia, Malta e Cipro. Precedentemente ha avuto il ruolo di Major Account Manager per Arkadin, società di proprietà di NTT Communications Group.

Unendosi al team di TP-Link, Angelo D’Alessandro riporterà direttamente al Country Manager Diego Han e si occuperà di aumentare la penetrazione delle soluzioni business aziendali sul mercato SMB & Enterprise italiano attraverso la costruzione di importanti relazioni con i partner di canale per dare pieno supporto allo sviluppo di progetti infrastrutturali a valore. Per realizzare tale piano D’Alessandro potrà contare sull’aiuto di una nuova SMB Unit dedicata, composta fra gli altri dal Partner Account Manager Fabrizio Guideri, dal Partner Account Manager Emilio Francavilla e dal Presales Engineer SMB Michael Frigerio.

“Sono felice di entrare a far parte di una realtà che ha dimostrato negli anni di essere una delle principali protagoniste nel settore tecnologico in Italia e nel mondo. È per me stimolante poter dare il mio contributo nell’elevare ancora di più sul mercato la percezione del brand in generale e quella delle soluzioni business networking dell’azienda in particolare, per farne conoscere i vantaggi e rispondere in modo puntuale alle esigenze delle piccole e medie imprese”, dichiara D’Alessandro.