Epson sostiene la Usain Bolt Foundation

Epson ha annunciato di aver donato 100 stampanti EcoTank senza cartucce e 20 videoproiettori laser alla Usain Bolt Foundation, che promuove l’istruzione e lo sviluppo culturale in Giamaica.

Le stampanti e i videoproiettori (il cui valore è di oltre 100.000 euro) sono stati consegnati nel corso di una cerimonia tenutasi presso la Waldensia Primary School, l’ex scuola elementare frequentata da Usain Bolt: questa è solo una delle numerose scuole giamaicane che potranno usufruire dei dispositivi donati. Tra gli altri istitui scolastici figurano anche Salt Marsh, Duanvale e Kinloss Primary School.

A proposito della donazione, Nicola Ottey-Anderson, la dirigente scolastica della Waldensia Primary School, ha dichiarato: “Poiché abbiamo grande necessità di stampare, dispositivi come questi sono fondamentali per tutte le scuole giamaicane“.

Nicola Ottey-Anderson ha anche spiegato che migliaia di studenti non sono ancora in grado di collegarsi in rete e la scuola sta facendo tutto il possibile per rendere il materiale didattico accessibile a tutti i bambini.

Usain Bolt, che a inizio anno è diventato ambassador europeo di Epson nonché volto di una campagna di promozione delle stampanti EcoTank, ha preso parte alla cerimonia ufficiale. Incoraggiando gli studenti presenti all’evento a lavorare sodo, a dedicarsi alle proprie passioni, a credere in sé stessi e a sognare in grande, il campione giamaicano ha affermato: “È sempre un piacere donare alla collettività, restituendo parte di ciò che questa terra mi ha dato. So cosa stanno passando molti di questi bambini e le difficoltà che hanno dovuto affrontare durante la pandemia: è bello quindi sapere che possono avere un’opportunità migliore rispetto a quella che mi è stata concessa. Credo che i bambini abbiano il diritto di vivere al meglio. Le scuole elementari di tutto il Paese potranno trarre grande vantaggio dall’accesso alle migliori apparecchiature possibili: l’istruzione deve essere accessibile a tutti ed Epson condivide la mia visione. Con questa iniziativa, stiamo aiutando i bambini di tutta la Giamaica a dare vita ai sogni di un futuro sostenibile, più sano e più felice“.

Promuovere il cambiamento positivo all’interno della comunità e fare in modo che i bambini ricevano la migliore istruzione possibile è anche l’obiettivo di Epson.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Maria Eagling, responsabile marketing di Epson Europa: «Siamo lieti di collaborare con la Usain Bolt Foundation per aiutare il più possibile i bambini giamaicani. Con le nostre stampanti e i nostri videoproiettori, vogliamo dare loro un’opportunità e trasformare i sogni in realtà».

Alla cerimonia hanno partecipato anche Karlene Segree in rappresentanza del Ministero dell’Istruzione giamaicano, il reverendo Winsome Wilkins, presidente della Usain Bolt Foundation, Nugent Walker e Jennifer Bolt, rispettivamente manager e madre di Usain Bolt.