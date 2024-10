Le stampanti SureColor di Epson debuttano in Italia al Viscom

È in corso a Milano RhoFiera la fiera dedicata alla comunicazione visiva Viscom. Allo stand Epson di Viscom, Renato Sangalli, Head of Sales C&I Printing di Epson Italia ha illustrato le strategie che l’azienda ha messo a punto per supportare i principali trend di mercato e ha presentato le quattro nuove stampanti della linea SureColor in mostra per la prima volta in Italia: V1000, S9100, F9500H e P20500.

Rivolti a mercati diversi (micro-personalizzazione di oggetti per il retail, comunicazione visiva di grande formato, soft signage e tessile, fotografia), questi modelli sono accomunati dall’elevata flessibilità operativa unita a bassi costi di gestione, per dare alle aziende la possibilità di unire versatilità, bassi investimenti e capacità di rispondere in maniera immediata ad un mercato sempre più dinamico.

La “Cucina Epson” all’insegna della personalizzazione

All’interno dello stand Epson, un’ampia area è dedicata alla microproduzione e personalizzazione: si tratta della riproduzione di un ambiente domestico come la cucina-living, dove sono esposti oggetti e tessili personalizzati con diverse tecnologie: grembiuli, posate, magneti da attaccare al frigo, tazze per la prima colazione, fotografie e altro ancora. Oggetti che sono realizzati con la nuova SureColor V1000, affiancata da SureColor F100, F500, F1000, mentre le fotografie sono prodotte con SureLab D500 e D1000.

“In continuità con quanto proposto lo scorso anno”, ha affermato Renato Sangalli, Head of Sales C&I Printing di Epson Italia, “continuiamo a fornire soluzioni per la micro personalizzazione, cioè produzioni di qualità in piccoli lotti che oggi il tessuto produttivo italiano apprezza particolarmente. In quest’ambito, fa la sua prima uscita a Viscom la novità di quest’anno: SureColor V1000, una stampante che risponde perfettamente per dimensioni, costo, flessibilità e capacità produttiva alle esigenze di laboratori e imprese del retail, che possono così arricchire la loro offerta con la personalizzazione di piccoli oggetti in lotti minimi“.

SureColor-V1000: stampa su piccoli oggetti anche con superfici curve ed è ideale per laboratori e Retail

Adatta per la creazione di articoli promozionali e personalizzati, è una stampante piana UV Led A4 particolarmente facile da utilizzare per stampare direttamente su oggetti con spessore fino a 70 mm e superficie piana o curva, come penne e palline da golf. Ideale per negozi e laboratori di stampa, tipografie e-commerce e parchi a tema, è dotata di 6 colori (CMYK più bianco e vernice), che consentono di creare straordinari effetti utilizzando texture opache o lucide.

Con un ingombro estremamente ridotto (699 mm x 699 mm), la stampante può essere collocata in piccoli spazi e nella maggior parte dei desk di negozi o sopra le scrivanie, senza particolari limitazioni perché si gestisce completamente dalla parte anteriore.

Le novità di grande formato per il signage, la produzione tessile e la fotografia: SureColor S9100, F9500H e P20500

“Si tratta di tre stampanti”, ha aggiunto Renato Sangalli, “in cui Epson ha riversato le tecnologie più recenti e i feedback raccolti dal mercato per dare ai clienti la possibilità di produrre di più, con facilità, con maggior qualità e a costi inferiori. L’utilizzo di sacche di inchiostro di elevata capacità va, infine, nella direzione di ridurre l’impatto ambientale, un tema da sempre importante per Epson“.

SureColor S9100: ampio gamut cromatico e testine sostituibili dall’operatore

Top di gamma per il signage, SureColor-S9100 integra l’esclusiva tecnologia PrecisionCore ed è dotata di sacche di inchiostro eco-solvent da 800ml o 1500ml con 11 colori (CMYK, rosso, arancione, nero chiaro, ciano chiaro, magenta chiaro, verde e bianco) che, grazie all’aggiunta del nuovo inchiostro verde, offrono uno spazio colore ancora più ampio del modello attuale S80600 e stampano gradazioni morbide su un’estesa gamma di supporti.

Da segnalare la funzione di Self-Repair che assicura riduzione dei tempi di inattività ed elevati livelli di efficienza. Perfetta per i produttori di insegne ed espositori per negozi oltre che per i fornitori di servizi di stampa a 360°, SureColor S9100 consente di realizzare una vasta gamma di stampati, tra cui cartellonistica pubblicitaria, decorazioni murali, rivestimento di veicoli e di svariati elementi e superfici d’arredo. Nello stand è allestita una postazione di car wrapping in collaborazione con 3M, che fornisce la pellicola di lunga durata.

Colori fluo e semplicità nella sostituzione degli inchiostri con il modello F9500H

È la stampante ideale per applicazioni che spaziano dall’abbigliamento sportivo e soft signage all’arredamento per la casa e la moda, grazie all’esclusiva tecnologia PrecisionCore e ai 6 colori disponibili. A seconda delle configurazioni, offre caratteristiche specifiche per i target di riferimento: un ampio spazio colore se configurata con arancione e viola, una ridotta granulosità e una migliore gradazione della quadricromia se configurata con ciano chiaro e magenta chiaro, oppure fluorescenze vivaci per l’abbigliamento sportivo se configurata con rosa fluorescente e giallo fluorescente. Dotata della funzione di Self-Repair per la sostituzione della testina di stampa da 2,64 pollici direttamente dall’operatore così da ridurre i tempi di inattività ed aumentare i livelli di efficienza, SureColor F9500H ottimizza la qualità e la costanza della stampa durante il funzionamento grazie ai sofisticati sistemi di gestione e controllo degli ugelli. Infine, le sacche di inchiostro da 1,6 litri sostituibili senza interrompere la stampa permettono di aumentare la produttività riducendo i fermi macchina.

SureColor P20500: sacche ad elevata capacità e qualità fotografica di alto livello

Con la nuova SureColor-P20500, Epson consolida la presenza nei settori della fotografia professionale, delle applicazioni artistiche e della produzione di poster di alta qualità. Da segnalare il set di inchiostri a 12 colori con arancione, verde e viola e la modalità BEO (Black Enhanced Overcoat) che migliora il contrasto e la profondità del nero, riducendo al tempo stesso l’effetto bronzing sui supporti lucidi. Inoltre, le sacche di inchiostro da 1,6 litri elevano decisamente l’autonomia e riducono l’uso della plastica (fino al 90% per litro di inchiostro) rispetto alle cartucce.

La presenza di un touchscreen LCD da 4,3 pollici rende estremamente intuitivo il funzionamento della stampante, mentre l’area di stampa è più protetta dai possibili danni derivanti dall’infiltrazione della polvere grazie ad una nuova copertura trasparente.