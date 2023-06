Eurofish con Geotab: la telematica entra nel trasporto ittico

Geotab – specialista globale nell’ambito della tecnologia per i veicoli connessi, ha supportato Eurofish – azienda ittica campana, nell’ottimizzazione della gestione della propria flotta di veicoli leggeri e mezzi pesanti.

La soluzione telematica di Geotab ha consentito all’azienda di monitorare la propria flotta con conseguenze positive sulla gestione dei percorsi e la manutenzione dei veicoli. Allo stesso tempo, è stato possibile migliorare il piano operativo e la gestione degli autisti grazie all’identificazione automatica tramite tecnologia Near Field Communication (NFC).

Eurofish ha ottenuto un risparmio in termini sia di costi (-8% sulla spesa per i veicoli sostitutivi) e di tempo (ciascun autista risparmia 15-20 minuti nella routine quotidiana). Non solo: l’azienda ha potuto beneficiare di una maggiore flessibilità, così da mantenere una qualità del servizio elevata e restare un punto di riferimento a livello territoriale.

L’esigenza di Eurofish

L’azienda vanta oltre 50 anni di esperienza nel settore ittico: con un forte stampo familiare, è cresciuta fino a espandersi all’estero grazie all’apertura di una seconda sede a Roquetas de Mar, nel sud della Spagna.

Nel settore alimentare, monitorare gli spostamenti lungo l’intera catena di approvvigionamento e salvaguardare il rispetto degli standard di sicurezza alimentare è fondamentale per garantire la freschezza dei prodotti.

Inoltre, le crescenti complessità legate anche alla diffusione dell’e-commerce hanno posto Eurofish di fronte alla necessità di migliorare l’organizzazione e la gestione dei 55 veicoli della propria flotta.

Dopo una prima esperienza nel 2018 con una soluzione telematica di vecchia generazione con funzionalità generiche, come la localizzazione dei veicoli e il monitoraggio del livello del carburante nel serbatoio mediante sonde analogiche, Eurofish è quindi andata alla ricerca di una soluzione di fleet management completa, che consentisse di gestire il business a tutto tondo: dalla supply chain alla logistica, dal monitoraggio dei consumi alla gestione delle manutenzioni.

La risposta di Geotab

La collaborazione con un partner autorizzato di Geotab ha permesso all’azienda di ottenere un servizio su misura adeguato alle proprie esigenze. La soluzione tecnologica proposta si è infatti distinta per essere scalabile, integrabile e basata su standard aperti, quindi accessibile e collaborativa.

“Quando siamo entrati in contatto con le funzionalità offerte da Geotab, abbiamo capito che era la soluzione giusta rispetto alle nostre esigenze operative, nonché rispetto alle necessità legate a scadenze, costi e manutenzione”, ha spiegato Giorgio Parisi, Chief Financial Officer di Eurofish.

In particolare, in linea con l’approccio tipico del settore della logistica e del commercio di prodotti ittici, Geotab è andata oltre al semplice tracciamento GPS della flotta, mettendo a disposizione una vasta gamma di informazioni e dati che consentono di mantenere l’eccellenza nel servizio, garantendo allo stesso tempo rapidità, trasparenza e sicurezza.

I risultati

L’implementazione della piattaforma telematica di Geotab ha portato la gestione della flotta di Eurofish a un livello superiore, migliorando l’esperienza sia dei fleet manager, sia dei conducenti.

monitoraggio della flotta ha portato benefici immediati, tra cui l’ottimizzazione dei percorsi di viaggio in base alla tabella giornaliera e alle situazioni incidentali, che è ora possibile gestire al meglio grazie all’invio di indicazioni alternative.

Inoltre, il tracking continuo e costante dello stato dei veicoli si riflette positivamente anche in termini di manutenzione: Eurofish è ora in grado di calendarizzare gli interventi nel corso dell’anno, ottimizzando il fermo tecnico e riducendo i costi di noleggio annuali dell’8% in riferimento ai veicoli presi in sostituzione dei mezzi fermi in officina.

Tra gli ulteriori vantaggi evidenziati dall’azienda, la possibilità di disporre di una piattaforma dinamica e personalizzabile: ad esempio, è possibile realizzare report customizzati, facilmente visualizzabili, esportabili in formati Excel e notificabili via mail o tramite alert digitali. I fleet manager possono così godere di una panoramica chiara e precisa sui dati per loro di maggiore interesse, essenziali per la gestione quotidiana dell’attività commerciale.

“Scegliere il partner giusto per il proprio business è un fattore molto importante, soprattutto per quanto riguarda l’assistenza operativa” ha commentato Parisi. “Per questo motivo Eurofish ha scelto Geotab, riuscendo, grazie alla tecnologia telematica offerta, a mantenere il livello di business pre-pandemia e a gestire in modo puntuale ogni esigenza legata alla flotta.”

Dal punto di vista dei conducenti, la soluzione di Geotab ha abilitato il sistema di riconoscimento del conducente al volante: questo ha portato un cambio radicale nella routine degli autisti, che hanno potuto eliminare i registri di guida cartacei e risparmiare tra i 15 e i 20 minuti precedentemente necessari per compilarli manualmente. Ora, il lettore NFC presente a bordo consente infatti di identificare automaticamente il conducente e registrarne le attività, ottimizzando così il piano operativo.

“Le nostre soluzioni sono sviluppate per consentire ai Clienti di rispondere con agilità e tempestività a esigenze sempre nuove. Siamo quindi orgogliosi di aver affiancato Eurofish nel percorso di ottimizzazione della flotta, e di aver dato così il nostro contributo alla crescita e allo sviluppo di un’importante azienda del territorio”, ha affermato Franco Viganò, Country Manager Italia e Director Strategic Channel Development di Geotab. “Come leader globale nell’ambito della tecnologia per i veicoli connessi, il nostro obiettivo è quello di continuare ad affiancare settori strategici come quello del trasporto a temperatura controllata con soluzioni sempre più avanzate, flessibili e personalizzabili, che consentano di migliorare le performance e far crescere il business”.