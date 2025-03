Florania in passerella con Kyocera Document Solutions alla Fashion Week

Anche il settore della moda si fa portavoce di pratiche sostenibili.

Kyocera Document Solutions è lieta di annunciare che Flora Rabitti, stilista e fondatrice del marchio di moda italiano Florania, ha presentato una collezione realizzata utilizzando tessuti stampati con la stampante inkjet per tessuti FOREARTH, alla sfilata tenutasi nell’ambito della Milano Fashion Week autunno/inverno 2025.

Con FOREARTH, Kyocera Document Solutions rivoluziona la stampa tessile digitale

Questa partnership nasce dalla visione condivisa di un futuro più sostenibile per l’industria tessile e della moda. Da un lato, la tecnologia FOREARTH mira a ridurre l’impatto ambientale del settore, dall’altro Florania si distingue per il suo impegno nella creazione di pratiche creative sostenibili. Per Kyocera Document Solutions si tratta della terza collaborazione, dopo il successo delle precedenti edizioni della Milano Fashion Week primavera/estate 2024 e autunno/inverno 2024.

Kyocera Document Solutions, con FOREARTH, introduce un’innovazione che rivoluziona la stampa tessile digitale. L’inquinamento idrico legato ai tradizionali processi di stampa è una delle principali criticità del settore: grazie all’uso di materiali ecologici e a un sistema che riduce il consumo di acqua fino al 99%, FOREARTH permette una drastica diminuzione dell’impatto ambientale. Inoltre, il processo produttivo sostenibile riduce gli scarti e ottimizza l’efficienza energetica, contribuendo alla tutela delle risorse naturali.

Florania: il brand italiano che valorizza bellezza e sostenibilità

“Come marchio impegnato a ridefinire le regole della moda, siamo orgogliosi di abbracciare i progressi tecnologici per stabilire nuovi standard di produzione”, dichiara Flora Rabitti, Fondatrice di Florania. “Credo nella promozione di connessioni internazionali e nella costruzione di comunità come motore di cambiamento. La collaborazione è l’unico modo per ottenere un’innovazione davvero straordinaria. Inoltre, la tecnologia FOREARTH è una rivoluzione illuminante che merita di essere condivisa e utilizzata su scala globale, per valorizzare la bellezza della sostenibilità. La collezione autunno/inverno 2025 di Florania”, prosegue Flora Rabitti, “è un omaggio alle grandi artiste surrealiste Leonora Carrington, Remedios Varo e Leonor Fini. I capi presentano stampe ad acquerello e inchiostro di China, realizzate a mano da me, che evocano paesaggi immaginari popolati da creature eleganti come cavalli, serpenti e draghi. I lussuosi abiti, realizzati in seta certificata, viscosa o poliestere riciclato, scorrono leggeri con intricati drappeggi, mentre la maglieria, ornata da motivi ispirati ai tatuaggi, abbraccia il corpo con stile e comfort. Un’attenzione particolare è dedicata alla lavorazione dei materiali: dipinti, aerografati, ricamati, manipolati e stirati per creare un linguaggio estetico unico, simbolo di circolarità e rispetto per l’ambiente. FOREARTH rappresenta un’innovazione pionieristica, capace di unire sostenibilità ed eccellenza artistica. Il suo processo water-free è perfettamente in linea con la nostra visione di una moda etica e responsabile”.